Qué hacer en Málaga el domingo 16 de octubre

Los domingos, como este 16 de octubre, son días especiales para la mayoría de personas, habitualmente el día de descanso para los más trabajadores. Es por ello que suelen ser una jornada de planes alternativos, diferentes, que rompan con la rutina, dónde buscan algo poco habitual entre la amplia agenda cultural que ofrece la ciudad y qué hacer en Málaga este domingo ("things to do in Málaga", para turistas): cine, teatro, baile, música, conciertos, visitas guiadas...

Hacer una visita a algunos de los pueblos que se reparten por toda la geografía malagueña siempre es una buena opción, aunque también existen opciones más naturales y educativas que se pueden hacer con niños, también algunas rutas donde el vino natural es el protagonista. Aquí te presentamos algunos planes a los que puedes recurrir si lo que quieres es apostar por la cultura.

Festival de cine francés (Les cinq diables). Este viernes comienza en Málaga la 28 edición del Festival de Cine Francés de Málaga y en concreto este domingo se estrena Les Cinq Diables, un thriller fantástico dirigida por Léa Mysius y con Adèle Exarchopoulos, Daphne Patakia, Sally Dramé y Swala Emati en el reparto. "Impulsada por dos interpretaciones sobresalientes, se trata de un híbrido de drama y film de género muy bien elaborado", dice la crítica sobre esta película que se estrenará en España en el Cine Albéniz desde las 20:00 horas. Las entradas, a seis euros más gastos de gestión.

Honores a La Cañeta de Málaga. Uno de los mayores exponentes flamencos que ha dado Málaga es sin lugar a dudas La Cañeta de Málaga, por su espontaneidad y creatividad. Su retirada es duro golpe al flamenco y es por eso por lo que se le rinde culto este domingo (19:00 horas) en el Teatro Cervantes a Teresa Sánchez Campos: multitud de artistas como Baila Hijo, Remedios Amaya o Israel Fernández al cante; La Farruca o Carrete de Málaga al baile; y Pepe Habichuela o El Salao a la guitarra; entre otros artistas que la honran. Las entradas, según la zona, entre 12 y 36 euros.

Vista al Castillo de Gibralfaro. El Castillo de Gibralfaro es sin lugar a dudas uno de los puntos de la capital desde donde mejor se puede ver en panorámica Málaga, especialmente todo su puerto. Este domingo, desde las 18:00 horas, puedes recorrerlo acompañado de un guía que dará a conocer su historia y entresijos, detalles y curiosidades de esta fortificación fundamental en la historia de la urbe. Las entradas cuestan 8 euros, 4 para menores de 12 años. Consulta aquí más detalles.

Brunch in the Park. Este domingo 16 de octubre es el último de los seis eventos de Brunch in the Park en el Autocine Metrovacesa, un festival de música electrónica que está en boca de muchos malagueños en las últimas semanas. Los mejores DJs internacionales del panorama han pasado por allí para hacer las delicias de los amantes del techno, el house y otros géneros a los platos. Este domingo cierran Kas:St, Onyvaa, Avar Garden, Paula Kasbaeh, Álvaro Sánchez, Bizza y Kassier, con la premiada Charlotte de Witte como cabeza de cartel. Aún quedan entradas para este Brunch in the Park, las cuáles van desde los 18 a los 35 euros.

Omayra Cazorla. Sho Woman es el espectáculo que trae a Málaga la humorista canaria Omayra Cazorla. Se trata del "intento de una mujer de ser lo que la sociedad, su familia, las clases sociales y estamentos imponen: belleza arreglada y retocada, moda y comportamiento oportuno establecido en el día a día", es la primera bocanada del humor de la isleña, que comenzó su historia con la comedia y ya está llenando salas por toda España. Desde las 19:30 horas actúa en el Cochera Cabaret a 15 euros las entradas (quedan pocas).

The Beatles en familia. El gancho lo dice todo, The Beatles y en familia. La experiencia didáctico-musical que ofrecen en La Cochera Cabaret la banda SilverBeats la presentadora musical Ana Music no dejará indiferente a padres e hijos mientras cantan, bailan y participan en la historia del cuarteto británico. Tienen también un pre-show con un taller de creación de caretas. Las entradas, por 9 euros, y la hora de inicio desde las 12:00 horas.

Rutas cultopía (Ibn Gabirol y la Málaga judía). Otra ruta para conocer a la Málaga judía y la historia del malagueño Salomón Ibn Gabirol. En ella se conocerá cómo era la vida en las antiguas juderías de la ciudad y su evolución. Un paseo de alrededor de dos horas que comienza en pleno centro, en Calle Granada con la Plaza de la Judería. Para acudir se debe reservar previamente mediante email (info@cultopia.es) o teléfono (692 71 76 12) y tiene un precio de 8 euros por persona, 4 para menores de 12 años.