Qué hacer en Málaga el sábado 15 de octubre

Llega el fin de semana y con él la amplia oferta cultural que ofrece Málaga. Este sábado 15 de octubre muchos se preguntan qué hacer en Málaga ("things to do in Málaga", para turistas) y las opciones y planes en el plano musical es amplio, con conciertos de la talla de Antílopez, Cariño Farruquito, de estilos muy diferentes, aunque también hay teatro, alguna ruta de interés y eventos como el Celebra Málaga, especializado en bodas.

Pero hay mucho más que hacer en la provincia, desde visitar algún punto de interés cultural como castillos o lugares como Benalmádena o cualquiera de los muchos pueblos que se esconden por todo el territorio malacitano. Hay muchos sitios que son dignos de su visita por toda Málaga, especialmente en otoño, una época del año en la que el cielo cobra una mayor identidad por su color.

Sábado 15 de octubre de 2022

Antílopez. Félix López y Miguel Ángel Márquez conforman Antílopez, un particular grupo de Isla Cristina que canta a través de diferentes estilos musicales los problemas de la sociedad relacionados con el amor, la política y la crítica social. Actúan en el Teatro Cervantes, el precio de sus entradas oscila entre los 7 y los 21 euros según la zona de butacas y presentan su quinto trabajo de estudio, Mutar fama. Su espectáculo dura casi dos horas que se te pasarán volando. El que acude a uno de sus conciertos suele repetir y en este enlace puedes adquirir las entradas.

Lear, de Antonio Zafra. El teatro está más vivo que nunca en Málaga con interpretaciones como las de Antonio Zafra en Lear. En la Sala Joaquín Eléjar en el Colectivo Cultural Maynake, desde las 19:00, se representa este sábado 15 de octubre esta tragedia con toques de comedia bajo la dirección de Pablo Bujalance. El aforo máximo es de 55 personas y el precio de las entradas es de 10 euros. "¿Quién es Lear? ¿Un rey propenso a la ira, un aspirante a bufón, un viejo iracundo al que le gusta quedarse desnudo bajo las tormentas, el protagonista de una tragedia de Shakespeare?", son las interrogantes que deja su sinopsis.

Farruquito. Íntimo es el último espectáculo del siempre controvertido Farruquito. El bailaor llega este sábado 15 de octubre al Teatro Municipal Villa de Torrox, en Torrox, desde las 20:00 horas, con toda su cuadrilla para relatar los orígenes y la historia del flamenco a través de muchos de sus palos: seguidilla, bulería, caña, taranto/tangos, alegrías/alborea y el habitual fin de fiesta. Al cante le acompaña Mari Vizárraga, Chanito y el Bola, a la guitarra Manuel Valencia y a la percusión Paco Vega. Las entradas, por sólo 6 euros.

Solo Flow Freestyle Torronteras Tour. El José María Martín Carpena se transforma este fin de semana en un cónclave de la velocidad, el motor de dos ruedas y el espectáculo. Edgar Torronteras, Julien Vanstippen, Leonardo Fini, Antonio Navas, Guillem Navas, Rocky Florensa y Javi Jabato harán las delicias de los espectadores con todo tipo de acrobacias y saltos de máxima peligrosidad. Las entradas anticipadas cuestan 22 y 15 euros, para adultos y niños; algo más caras en taquilla.

Cariño. Las madrileñas Paola Rivero, Alicia Ros y María Talaverano, las artistas que conforman Cariño, visitan este fin de semana Málaga con su Tour 2022. El indiepop de las capitalinas comenzó a despuntar en 2018 tras su single Canción de Pop de Amor y la versión que lanzaron de Llorando en la Limo de C. Tangana. Su tontipop comenzó a subir como la espuma con temas cargados de amor y desamor, pero con mucha esencia de lo que fue la movida madrileña. Temas como Bisexual, Mierda Seca o :( son algunos de sus grandes éxitos. El concierto, en la Cochera Cabaret, arranca desde las 22:00 y la entrada general cuesta 16 euros.

Celebra Málaga. Desde el viernes 14 hasta el domingo 16, en Palacio de Ferias y Congresos de Málaga se organiza Celebra Málaga, una de las ferias de referencia en el sector de las bodas y celebraciones donde podrás encontrar una amplia oferta de productos y servicios para aquella que estén pensando ya en darse el sí, quiero o para otro tipo de eventos y celebraciones. Desde vestidos, lugares de celebración o caterings, hasta vídeo, fotografía, decoración y diferentes actividades en este evento que abre sus puertas de 11:00 a 21:00 horas. La entrada al recinto cuesta 4,5 euros.

Concierto del Cuarteto Carmen Thyssen. En el Patio de Columnas del Museo Carmen Thyssen de Málaga y en colaboración con la Orquesta Filarmónica de la ciudad, tiene lugar este concierto del cuarteto que conforman Cecilia Blanes, Marta Chica, Paula Sedeño y Laura Ramírez en el que interpretarán temas como Zortzico, Ravel o Trés lent. Las entradas se pueden adquirir a través de carmenthyssenmalaga.org