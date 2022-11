Se acaba la primera semana completa del mes y la oferta cultural que ofrece sigue dejando algunos eventos e ideas interesantísimas si no sabes qué hacer este domingo 13 de noviembre en Málaga (things to do in Málaga, para turistas). El plano cultural de la ciudad y sus localidades más vivas ofrecen planes diferentes para hacer en familia, en pareja, con amigos o incluso en solitario, es tan amplio que deja abierta toda posibilidad, sea lo que sea que estás buscando,

Agenda cultural domingo 13 de noviembre

Mercado Moscatel de Almáchar. Este domingo tiene lugar en Almachar su habitual y clásico Mercado Moscatel, la sexta edición de este evento enogastronómico en el que se busca poner en valor a todos los productos de la zona, especialmente la pasa, la uva y el vino. Son muchos productos de kilometro 0 y cultivos autóctonos los que se dan cita en este mercado tan especial en el centro del pueblo.

Fancine. Desde las 11:45 hasta las 22:00 hay proyecciones de películas en el Cine Albéniz con motivo del Festival de Cine Fantástico de Málaga este domingo. En esta ocasión, las películas programadas durante el día son Increíble pero cierto, Irati, Mantícora, Decision to Leave, Popran, Wolfkin, The Mountain, Monstruos, Cuerpo Abierto, The Visitor from the Future, Holy Spider, Inu-oh, All Jacked Up and Full of Worms eHypochondriac.

Ruta: Las villas y hotelitos del Limonar. Esta ruta por el barrio de El Limonar corre a cuenta de Jorge Jiménez y organiza Cultopía, donde pasaron por edificios como el decimonónico palacete Villa Onieva. Tiene un coste de 10 euros por persona, abonables en efectivo o por transferencia bancaria. Se ha de solicitar la reserva de la plaza a través de correo electrónico o teléfono. Más información, en su web.

El faro de los colores. Se trata de una obra dedicada a los niños que narra la antigua leyenda de una faro con títeres que harán las delicias de los niños en el Teatro Echegaray. Tiene dos pases, a las 11:00 y a las 13:00 horas -ambas de casi una hora de duración–, y un precio de 6 euros las entradas.

Concurso baile k-pop. Dentro del marco del Fancine, tiene lugar en el Contenedor Cultura de la UMA este concurso de baile de k-pop este domingo, de 11:30 a 15:00 horas se miden 14 grupos y 18 solistas por el trofeo de campeón en sus respectivas categorías. El k-pop es emergente de Corea del Sur y está teniendo una gran aceptación en todo el mundo.

Rita's Day & Night. El Autocine Metrovacesa Málaga se convierte Rita's Day & Night este domingo de 12:00 a 19:00 horas para combinar show y música en directo, con DJ's, además de la mejor gastronomía internacional. Las entradas, a 5 o 12 euros, según modalidad.

Cave Canem?. Esta obra de teatro es una oda a los animales y un recuerdo de qué papel tienen ellos y el ser humano con el planeta tierra. La Casa de la Juventud de Alhaurín de la Torre acoge esta obra a las 12:00 horas, con un precio de 5,90 euros las entradas.

Los increíbles cuentos de Botón y Chincheta. El Colectivo Cultural Maynake trae a la Sala Joaquín Eléjar esta obra infantil. Botón y Chincheta, son dos cuentacuentos trotamundos que han guardado todo tipo de historias, juegos y aventuras en sus maletas. Arranca a las 12:00 horas y cada entrada cuesta 6,90 euros.

Impro Reality 2.0. A medias entre el teatro y la improvisación, Impro Reality 2.0 juega con el público y le invita a elegir quién es el concursante que mejor sigue las indicaciones que dan. Al final, uno de ellos logrará salir vencedor y tendrá como premio volver al pasado. Las entradas de este espectáculo en La Cochera Cabaret (20:30 horas), a 10 euros.