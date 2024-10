El mejor pueblo que puedes visitar en Málaga este mes de octubre

Octubre se presenta como un mes perfecto para viajar, ideal para una escapada revitalizante que recargue energías. Con la llegada del otoño, el paisaje malagueño se transforma de manera espectacular. Los tonos dorados, rojizos y marrones comienzan a dominar los entornos naturales, creando postales impresionantes que invitan a la contemplación. En este contexto, Ronda se erige como el destino por excelencia dentro de la provincia de Málaga, donde la belleza de sus calles, la historia que la envuelve y los paisajes que la rodean se entrelazan para ofrecer una experiencia única.especialmente por su cercanía con el llamado Bosque de Cobre, un fenómeno natural que brilla en esta estación.

Ronda, con su majestuoso tajo, es sin duda uno de los parajes más impresionantes de toda la provincia. Su imponente desfiladero la convierte en un mirador natural, ofreciendo vistas panorámicas que alcanzan su máximo esplendor en otoño. Es un lugar que, si aún no has visitado, te conquistará a primera vista, y si ya has tenido la fortuna de conocerlo, siempre te invita a regresar.

Plaza de toros de Ronda / Javier Flores

Pasear por sus calles es sumergirse en la historia y el encanto de una ciudad que ha inspirado a artistas y poetas. Uno de los recorridos imprescindibles es explorar la Alameda del Tajo, un verdadero balcón natural sobre el abismo, que deleita a los visitantes con sus vistas privilegiadas. No se puede hablar de Ronda sin mencionar el icónico Puente Nuevo, una obra monumental que conecta los dos lados del desfiladero. Descender hasta el fondo del cañón por la empinada Cuesta del Cachondeo es una experiencia inolvidable. Los Jardines de Cuenca, que se asoman al tajo desde las alturas, y el pintoresco barrio de San Francisco, son otros enclaves que no deben pasarse por alto en tu visita.

Otra parada obligatoria en Ronda es su Plaza de Toros, una de las más antiguas y célebres del mundo. Este emblemático recinto, sede de la Real Maestranza de Caballería, alberga un interesante museo dedicado a la tauromaquia y es testimonio vivo de la rica tradición cultural de la ciudad. Junto a la historia taurina, los baños árabes son otro de los grandes atractivos de la ciudad. Entre ellos, destaca el Hammam Al Ándalus, ubicado en la Plaza de los Mártires Ciriaco y Paula, que ofrece una experiencia de relajación y conexión con el pasado andalusí.

El Bosque de Cobre

Ronda es también la puerta de entrada a uno de los fenómenos naturales más bellos de la provincia: el Bosque de Cobre. Ubicado en el Valle del Genal, este enclave toma su nombre de los tonos ocres y dorados que cubren la vegetación durante el otoño, creando un espectáculo visual que atrae a senderistas y amantes de la naturaleza de todas partes. Los bosques de castaños que se extienden por la Serranía de Ronda son los grandes protagonistas de este escenario de cuento, donde el cambio de estación marca el inicio de una estampa de ensueño.

El Bosque de Cobre, en imágenes / Javier Flores

Desde Ronda, es posible emprender diversas rutas que llevan hasta los pueblos que conforman el Bosque de Cobre. Entre ellos, se encuentran Alpandeire, Benadalid, Benalauría, Faraján, Genalguacil, Igualeja, Jubrique, Júzcar, Parauta, Pujerra, Cartajima y Yunquera. Aunque algunos de estos municipios se encuentran a cierta distancia de Ronda, muchos otros están lo suficientemente cerca como para hacer una visita en el día. La conexión entre estos pueblos permite disfrutar de un recorrido por paisajes teñidos de colores otoñales, ofreciendo una experiencia inolvidable a quienes se aventuren a explorarlos.