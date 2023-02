Están son las tres mejores churrerías de Málaga según sus propios clientes

¿Cuál es la mejor churrería de Málaga? ¿Dónde se comen los mejores churros en la capital? Una respuesta a estas preguntas quizás es difícil. Para gustos colores, como se se suele decir, por eso nos agarramos al estudio que ha realizado el popular buscador de alquileres vacacionales Holidu, el cuál ha realizado un ránking preciso para los amantes de los churros de toda España, calificando en concreto a Málaga y sus churrerías como la tercera mejor de todo el país, sólo superadas por las de Madrid o Barcelona.

La plataforma se ha apoyado en las opiniones y datos de Google Maps para realizar este estudio en el que calibra cuáles son las mejores churrerías de toda España. Madrid y Barcelona, con un gran número de churrerías, están por delante según Holidu por sus grandes valoraciones, numerosas reseñas y puntuación media que acumula sus negocios.

Los "excelentes churros" de Málaga ocupan la tercera posición de su ránking nacional y no es para menos. Los churros aquí son tradición y es raro el barrio, por pequeño que sea, que no tiene en alguna de sus calles alguna churrería que sirva este manjar tan sencillo (agua, harina, aceite y sal) y a la vez tan complejo y diferente. Acompañarlo con un buen chocolate para mojarlo es casi una obligación, aunque por aquí no resulta raro ver a más de uno mojándolo en su café. Lo dicho, para gustos, colores.

La plataforma se ha valido de 751 valoraciones (por las 708 de Barcelona o las 930 de Madrid) para calibrar que la nota media de sus churrerías es de 4.3 (4.4 para Barcelona y 4.3 para Madrid) para ocupar esta tercera plaza. "Los churros tradicionales de la provincia de Málaga se conocen con el nombre de tejeringos, una auténtica obra maestra con una elaboración compleja y artesanal que consiste en dibujar el churro totalmente a mano", destacan sobre Málaga y su tradición por el churro, pese a las muchas novedades que han ido llegando: "Con una churrería en casi todos los rincones del centro de la ciudad, son la oportunidad perfecta para tomar un descanso con un delicioso chocolate caliente con churros".

Las tres mejores churrerías de Málaga

Son tres las churrerías que ponen en cabeza desde esta plataforma. La primera, la Churrería La Malagueña que, con una puntuación de 4.4, es "uno de los mejores sitios para probar auténticos tejeringos, la variedad local de churros" y se puede encontrar en calle Sebastián Souvirón, 6. La segunda, todo un hito en el centro de Málaga, Casa Aranda. Tienen también una puntuación de 4.4 y la califican como "la churrería más famosa de la ciudad, con una receta secreta de churros que no ha cambiado desde que se fundó en 1932". Para despistados, se encuentra en calle Herrería del Rey, 2. Por último, Café Madrid, con una puntuación de 4.1. Otra con una gran historia y ubicación, en calle Calderería, 1, "porque es una de las churrerías más antiguas de Málaga, fundada en 1892, y de las pocas que sirven churros madrileños recién hechos", mencionan.