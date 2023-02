Las 6 mejores hamburguesas de Málaga candidatas a reinar en el III Campeonato de España

La prestigiosa guía Best Burger Spain vuelve a la carga en busca de las mejores hamburguesas del país en el III Campeonato de España de Hamburguesas. Son más de 250 las propuestas que se han presentado a lo largo y ancho del territorio español y Málaga vuelve a tener protagonismo un año más. Son seis la burgers de locales malagueños las que participan en esta edición con algunas de sus mejores creaciones. Son los casos de las hamburgueserías Dak Burger, Momag Burgers and Gin, Cheat, The Gallery, Kanival y La Burguesita. ¿Las has probado todas?

"Para votar una hamburguesa que hayas probado deberás introducir el código que te haya proporcionado el establecimiento donde la has adquirido", recuerdan desde la web del campeonato, que tiene habilitadas votaciones hasta el 28 de febrero sólo para aquellos que hayan probado cada hamburguesa, a los que suministrarán un código para que estos valoren "tres ítems eligiendo entre cuatro respuestas y finalizar con una valoración general del uno al cinco, siendo el cinco una hamburguesa perfecta y el uno una hamburguesa que no repetirías". Los que participen en la votación entran en un sorteo de 500 euros, 1.000 si siguen las redes del campeonato.

Viuda Negra, de Dak Burger

La Viuda Negra se trata de una revisión de la Escarlet J burger de Dak Burguer, la versión 2.0, manteniendo el bacon y el cheddar pero apostando por una emulsión y salteado que la distingue convirtiéndola en una hamburguesa "espectacular y equilibrada".

Ingredientes: Potato roll, mayonesa de chimichurri, cebolla deshidratada, vaca madurada ,cheddar rojo, salteado de vacío de vaca con cebolla y bacon, emulsión de huevo y gochujan.

Dirección: avenida de Mare Nostrum, 13, local 8 (Mijas).

El Dorado, de Momag Burgers and Gin

"Nuestra propuesta se basa en ofrecer una hamburguesa sencilla, pero con mucho sabor y con productos de primera calidad, creando una fusión del sabor puro de la carne con la salsa y los toppings", describen desde Momag sobre El Dorado, que cuentan en su carta con algunas de las hamburguesas más bestias de la provincia.

Ingredientes: Pan de Juanito Baker, 200 gramos de carne de vaca dorada de Paco Rosa madurada dry aged 50 días, queso cheddar americano curado, pulled pork, pepinillos, cebolla dulce y salsa secreta.

Dirección: Paseo Marítimo Rey de España, 13 (Fuengirola).

Jalapeño Burger, de Cheat

La Jalapeño Burger de Cheat tiene carne Angus de Miguel Vergara, de origen nacional, libre de GMO, hormonas o antibióticos. Trituran ellos mismos la carne y la preparan a diario como con esta propuesta para el Campeonato de España, con su propio pan recién horneado.

Ingredientes: Angus, jalapeños, queso cheddar, salsa cheat y pan de burger casero.

Dirección: calle Las Malvas Local 8Marbella

La Gustosa, de The Gallery

La Gustosa es una smash, la propuesta de The Gallery para este. concurso que mezcla " distintos aromas y sabores, como el dulzor del chutney con la potencia de nuestra salsa de bacon casera, sin olvidarnos del salteado de cebolla y champiñón con hierbas provenzales, que le da ese toque campestre mediterráneo".

Ingredientes: Pan brioche de patata, ternera rubia gallega, salsa de bacon, chutney de pimientos, queso cheddar, salteado de cebolla y champiñones.

Dirección: avenida Andalucía, edificio Torre Atalaya 2, local 11 (Algarrobo).

La Aplastá, de Kanival

La Aplastá es la primera smash de Kanival. La definen como sólo "apta para amantes de los queso de cabra andaluces", principalmente por el fuerte componente de queso payoyo. Completan su esencia malagueña con chicharrones de Ronda.

Ingredientes: Carne de vacuno mayor (200g) de COVAP, pan potato roll de Juanito baker, chicharrón especial de Ronda a la plancha, crema de queso elaborada con payoyo azul (andazul), crema de payoyo y rulo de cabra malagueña.

Dirección: calle Alfredo Catalani, 2 (Málaga).

Santi Hate, de La Burguesita

"Santi Hate es una hamburguesa que nace para luchar por el campeonato de España y al mismo tiempo para rivalizar con otra de nuestras Burger estrellas en carta Meri Love", describen desde La Burguesita sobre esta concursante que invita a una montaña rusa de sensaciones.

Ingredientes: Mayo kanalla, rúcula, picada de Txuleton Dry aged by Paco Rosa, provola ahumada, lascas de entrecot de carne de La Finca de Jiménez Barbero marinadas en palocortao, sal negra del Himalaya (sabor huevo), bacon bites y pan potato roll by Juanito Baker.

Dirección: calle Moreno Monroy, 5 (Málaga).