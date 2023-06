Camperos y Málaga: cinco sitios donde recomiendan comerlos

Málaga y campero son palabras que comparten mucho, que sería de la una sin la otra. El campero en Málaga es tradición e historia, es un lujo que sigue combatiendo a día de hoy a la comida rápida y a las grandes cadenas, al kebab, los tacos, la pizza o los famosos McDonald o Burguer King. ¿Pero dónde te puedes comer los mejores camperos en Málaga? Ya hicimos desde La Farola hace tiempo una lista pero hoy nos paramos en la que hacen desde El Comidista.

Ya sabéis que en este tipo de listas, para gustos colores. Si en nuestro entorno, nuestro grupo de amigos o familiar, ya es complicado definir cuál es el mejor lugar, nada cambia con cualquier otro listado. ¿Cuál te falta en este listado?

Mya

Mya, en calle Bolivia, es pura esencia Mafalda –el cuál no incluyen en este listado. Lo colocan el primero y destacan de él que tiene en "su carta 24 camperos, que van del clásico y el vegetal a uno de pulled pork especial, otro de pinchitos y el especial de la casa, que se llama Mya e incluye, entre otros ingredientes, tortilla francesa, beicon y cebolla a la plancha. Ojo al campero del chef, con un pollo especiado que es fantasía para este bocadillo". Si no lo has probado, no sé a qué estás esperando.

Eladio

Desde sus tiempos en Carranque la simpleza y tamaño de sus camperos fue lo que hizo reinar a esta hamburguesería entre los malagueños. Mancharte es una obligación y probar alguna vez el pollo campero o el monstruo debe ser religión. Se encuentran ahora en calle La Bohéme y de él destacan el mencionado pollo campero con "pechuga a la plancha aliñada, pimienta, tomate, huevo, beicon, lechuga y mayonesa" o el Supremo con "jamón cocido, queso, lechuga, tomate, mayonesa, ketchup, mostaza, foie y tortilla francesa".

Durán Durán

"En Durán Durán, tienen hasta 44 tipos de camperos, pero el número 1 está claro. Se llama Bisbal en honor al cantante almeriense y lo pide buena parte de la clientela. Lleva pollo, jamón de york, queso, huevo, beicon, tomate, lechuga, mayonesa y cebolla frita, ingrediente da un toque diferencial al bocadillo respecto al de otros establecimientos", dicen sobre Durán Durán y el rey de sus camperos, el Bisbal, seguramente tiene algo que ver que cada bocado te hace bailar...

El Dorado

El Dorado es otro de los que suele aparecer por estos lares, principalmente por ese toque que le da el pollo asado a sus camperos. "La clientela apuesta habitualmente por dos de ellos: el normal (de york, queso, lechuga, tomate y mayonesa) y, sobre todo, el Dorado de pollo asado, al que a los ingredientes anteriores le añaden beicon, huevo y, claro, trozos de pollo asado desmigados", dicen sobre él desde El Comidista.

Carpanta

"En la carta hay 30 camperos diferentes y la estrella es el denominado Carpantita, que incluye jamón cocido, queso, beicon, huevo, pimiento, pollo, lechuga y mahonesa casera. Más allá, hay variedades a base de salchicha, carne de shawarma, filete de cerdo picante o carne picada", mencionan sobre Carpanta, el último recomendando de esta lista de camperos que ofrecen desde El Comidista.