Los mejores restaurantes de carretera de Málaga, según los camioneros

La sección gastronómica del diario 20 Minutos, con motivo de la llegada de la Semana Santa y el gran aumento de tráfico que se va producir en las vías españolas, ha elaborado una lista con los mejores restaurantes a pie de carretera, según las recomendaciones de los camioneros.

En Semana Santa, más o menos días, más cerca o más lejos, con procesiones o sin ellas, la mayoría nos disponemos a disfrutar de unos merecidos días de descanso. Lo normal es que nos desplacemos y la mayoría lo hará en su coche. Logística: ¿dónde comer si toca parar en carretera?

20 minutos se ha querido fijar en las selecciones de unos expertos de la carretera, los camioneros, que a base de kilómetros y experiencia, saben donde comer bien y barato. La empresa Wtransnet, referente en territorio nacional y europeo, ha publicado en su blog un mapa con los mejores restaurantes de carretera de todo el territorio nacional, y estos son los dos de Málaga.

Son dos las paradas en restaurantes de carretera que recomiendan en Málaga, una en la carretera de Málaga a Granada y otra en la carretera de Jérez a Antequera. Hablamos de Paneque en Villanueva del Trabuco, y La Perdiz, en Campillos.

El primero de ellos, Paneque, se trata de un hotel-restaurante que está ubicado exactamente en la A–359, dirección Málaga – Granada, salida 7, en Villanueva del Trabuco. Su horario es de 13:00 a 17:00 horas y de 20:30 a 23:30 horas todos los días y es destacado también por organización de bodas y eventos. Cuentan con menú del día y tienen también una gran variedad de platos en carta, desde sopa de picadillo o mariscos, hasta churrasco de la casa o solomillo de ternera pasando por dorada a la espalda, arroz con gambones o ensaladas.

En TripAdvisor, el portal de reseñas más importante, tiene un valoración de 3,5 sobre 5 y algunas de las opiniones dicen de ellos que "tienen un menú amplio aunque no de gran calidad, comes aceptablemente, el servicio es rápido y atento", y por otro lado otro que viajó por trabajo: "Es la primera vez que visito este establecimiento. El trato ha sido muy amable. Algún pequeño despiste, pero en general buena atención. La comida es buena aunque no abundante. Raciones justas que no te dejan con hambre".

Por otro lado, La Perdiz se encuentra. con exactitud en carretera de Jerez a Antequera, en el kilómetro 140, en Campillos. Tiene un horario de 13:00 a 16:30 horas y de 20:30 a 23:00 horas. Al igual que el anterior, tiene un valoración media de 3,5 en TripAdvisor. "El sitio, la calidad, el precio y el servicio, son las señas de identidad. No creo que se pueda poner ninguna pega", decía un usuario muy en la línea de este otro: "Comimos un día entresemana el menú y otro que era festivo probamos la carta. Los dos salimos contentos. Fabada, porra antequerana, secreto, migas, codornices, patatas arrieras... Buen servicio y buen precio".