El Gran Menú de Ibai: así es el menú que han ideado el streamer y el chef malagueño Dani García y que se puede probar hoy

El Gran Menú de Ibai, ese es el nombre con el que streamer líder de habla hispana Ibai Llanos y el chef malagueño Dani García han lanzado este nuevo menú en La Gran Familia Mediterránea. Hace ya algo más de un mes os contábamos que ambos estaban trabajando juntos ideando lo que sería este nuevo menú de The Gaming Family, el espacio para creadores de contenido dentro de este particular delivery del cocinero malagueño. Desde este jueves 23 de marzo a las 19:15 horas está a la venta en su plataforma y podemos conocer qué opciones incluye y cómo ha sido inspirado.

En The Gaming Family ya estaban las colaboraciones y menús diseñados con otros grandes de la escena streamer y Twitch como han sido malagueños como IlloJuan o ElRubius, y otros de pedigrí como El Xokas, DjMariio, Vegetta o Willyrex. La incorporación de Ibai Llanos es un paso adelante por parte de Dani García, que colabora con el mayor referente de este plataforma de creadores de contenido. Para llevar a cabo El Gran Menú de Ibai se han basado en los gustos del bilbaíno, sus vivencias y algunos guiños a los muchos proyectos que lleva adelante el carismático streamer.

¿Y qué lleva El Gran Menú de Ibai? Pues desde este jueves, a partir de las 19:15, a través de deliverys como Glovo o Just Eat, se podrá degustar algunos de los platos ideados en honor a Ibai con el toque de Dani García. Entre ellos está el Perrito de Txuleta, una referencia a la Bilbao natal del streamer y que incorporar la famosa salsa Bull del malagueño. No será el único elemento que lleve esta salsa, el Bocata Bull también la tiene, acompañando a una carrillera suave, queso havarti en pan rústico y, cómo no, unas patatas fritas.

Otra novedad son las Disaster Wings, alitas de pollo glaseadas que vienen junto a una salsa barbacoa de miso, miel y cebollino. Junto a éste último, otro entrante son las Croquetas Challenge, seis unidades de pollo asado y una bechamel especiada. Cabe destacar que una de ellas pica, aunque nadie sabrá cuál de ellas es. Por último, el postre, el Ibaiyaki, un pancake muy esponjoso que está relleno de dulce de leche y sirope de chocolate.

Como con otros streamer, el packaging del menú será también muy especial e incorporará diseños que hacen referencias a algunos de los eventos que organiza Ibai Llanos, como La Velada del Año, que va camino de su tercera edición, o la Kings League, aún disputándose la primera temporada. Cabe recordar que a partir de mañana, el horario habitual de pedidos vuelve ya con el de Ibai incorporado: de 12:30 a 16:30 y de 19:15 a 23:30 horas.