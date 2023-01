Si te estás preguntando qué hacer en Málaga este domingo 22 de enero (things to do in Málaga, para turistas), toma papel y bolígrafo y toma nota de todas estas opciones que te proponemos desde La Farola para amenizar este final del fin de semana con algunas propuestas culturales, divertidas y diferentes en Málaga.

Agenda cultural del domingo 22 de enero

Ruta iglesias católicas de Málaga. Cultopía ofrece esta otra ruta por algunas iglesias históricas de la ciudad, en esta caso la iglesia de San Juan Bautista y la iglesia del Santo Cristo de la Salud. Arrancan a las 10:30 horas y requiere inscripción previa a través de correo electrónico (info@cultopia.es) o teléfono (692 717 612). Tiene un coste de 10 euros.

Maleable. En el Teatro Echegaray tienen lugar estos dos pases de Maleable, una de las obras integradas en el 40 Festival de Teatro de Málaga, un espectáculo sensorial del movimiento. Interpretan Marc Fernández Mercadé y Helena Lizari a las 11:00 y 13:00 horas desde 7,15 euros las entradas.

Mercado urbano del Soho. Vuelve el mercado urbano del Soho a la calle Tomás Heredia. Medio centenar de artistas, artesanos, creadores, crafters, diseñadores y productores locales con el objetivo de dar visibilidad al talento y a la creatividad de la mano de La Chistera Comunicación, organizadora del mercado que abre de 11:00 a 19:00 horas.

El Verdugo. Es el último pase de El Verdugo, la obra de Ángel Calvente con la que versiona el clásico cinematográfico de Luis García Berlanga. Las entradas, para esta obra de marionetas, cuestan sólo 22 euros.

Los increíbles cuentos de Botón y Chincheta. Botón y Chincheta son dos cuentacuentos trotamundos que han guardado todo tipo de historias, juegos y aventuras en sus maletas y que este domingo las dan a conocer, desde las 12:00 horas, en la Sala Joaquín Eléjar. Entradas desde 7,90 euros.

Azul Picasso. Azul Picasso es el homenaje que Acuario Teatro realiza en el Teatro Cánovas este sábado y domingo al pintor malagueño, conmemorando el 50 aniversario de su muerte. Un acercamiento de su figura y su obra a los más pequeños de una forma visual y renovada que cuenta con entradas desde 8 euros para este domingo a las 12:00 horas.

Las mañanas del Museo de Málaga. Concierto en el Museo de Málaga de la mano de Iñaki Alberdi Music Project & Àlex Garrobé desde las 12:00 horas dentro del programa Las mañanas del Museo de Málaga. La entrada es gratuita hasta completar aforo y se accederá por orden de llegada.

Taller yo, artista espacilista. Este domingo 22 de enero se orienta a niños de entre 6 y 12 años este taller de construcción con arcilla que arrancará a las 16:00. Es gratuito aunque requiere inscripción previa a través del correo electrónico educacion.centrepompidou@malaga.eu.

Se suspende la función. Una es enviada a una institución para dirigir una obra de teatro con lo mejor del teatro universal pero al llegar se da cuenta de que todos los actores son sordos, lo que la lleva a situaciones extremadamente cómicas. La obra forma parte del 40 Festival de Teatro de Málaga, arranca a las 19:00 horas en el Teatro Cervantes y las entradas se pueden adquirir desde 10,23 ubicados en Paraíso.

La mansión encantada... de conocerte. Divertida obra infantil, recomendada para niños a partir de 4 años, que a través de una gran puesta en escena y un gran montaje, desvelará algunos experimentos científicos que dejarán atónitos a los más pequeños este domingo en La Cochera Cabaret, desde las 12:00 horas. Entradas desde 8 euros.

Visita guiada al Jardín Botánico. Acabó el espectáculo de Stela, el Jardín Botánico Histórico La Concepción recupera su normalidad y con ella sus visitas guiadas. Cultopía ofrece esta en la que dan un repaso a su historia y secretos desde las 16:00 horas. Requiere inscripción previa a través de correo electrónico (info@cultopia.es) o teléfono (692 717 612). Tiene un coste de 10 euros.

Dani Acosta: el incorrecto. Se trata de una cíitica de lo incorrecto que todos nosotros tenemos dentro, incluso a pesar de nuestros propios principios, desde el punto de vista de la comedia más canalla, con Dani Acosta al frente de este show y monólogo en La Cochera Cabaret este domingo desde las 21:00 horas. Entradas desde 10 euros.