Alumnos 'top' en la UMA: “Cuando me dieron la nota de selectividad pensé que se habían equivocado”

La Universidad de Málaga ha reconocido a los 10 alumnos que sacaron las mejores notas en las pruebas de acceso a la universidad este curso 2022/2023. Entre estos premiados hay tres estudiantes de Medicina, cinco de Ingeniería, una de Matemáticas y otra de FICO y ADE. Con edades de entre 18 y 28 años, los jóvenes no se creían que habían sacado esa nota cuando la recibieron. Al igual que también aseguran que el cambio del instituto a la universidad les ha parecido “complicado” y algo "drástico".

Las pruebas de acceso a la universidad requieren de muchas horas de estudio y dedicación por parte de todos los estudiantes. Por ello, tras meses de mucho esfuerzo y trabajo Susana Mas Pons, Adam Pérez, Álvaro González, Luis Alarcón, Tania Gámez, Ana Florido, Irene Bonilla, Nicolás Garrós, Jesús Ruiz y Pablo Chica sacaron entre un 14 y un 13, 9 en estas pruebas el pasado mes de junio.

Los estudios elegidos por estos alumnos son el Grado en Medicina, el Doble Grado en Finanzas y Contabilidad y en Administración y Dirección de Empresas, Doble Grado en Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Diseño Industrial, Doble Grado en Matemáticas e Informática, Grado en Matemáticas, Grado en Ingeniería Informática, Doble Grado en Telecomunicaciones y Matemáticas y el Doble Grado en Ingeniería Eléctrica y Mecánica.

Estos 10 jóvenes saben a la perfección el esfuerzo y sacrificio que estas pruebas suponen. Todos coinciden en que la universidad no tiene nada que ver con el instituto y que estos últimos meses han estado llenos de cambios y les han servido como adaptación a esta nueva etapa.

Los 10 estudiantes premiados

Susana Mas (28 años) estudia Medicina y sacó un 14 en selectividad. La joven asegura que cuando le llegó la nota de las pruebas de acceso pensó "que se habían equivocado”. Pero no, era su nota. Siempre ha querido estudiar esta carrera, pero tuvo que ponerse a trabajar, así que ahora que tiene la oportunidad está muy contenta aunque considera que este año está siendo “bastante difícil”, pero se lo esperaba. En esta misma línea, Adam Pérez (24 años) también estudia Medicina y, tras estudiar el Grado en Bioquímica y obtener un 14 en selectividad, señala que la exigencia es mayor. La tercera de este top 10 que también estudia Medicina es Irene Bonilla. La joven sacó un 13,9 en selectividad e incide en que esta carrera “tiene algo más allá de los números y la ciencia, tiene algo más humano”, por eso decidió cursarla en vez de matemáticas, física o ingeniería aeroespacial.

Álvaro González (18 años) estudia el Doble Grado en Ingeniería Mecánica y Eléctrica y sacó un 13,975. Aunque dice que el cambio ha sido algo rápido, está muy contento. Eso sí, hasta hace un año no sabía que iba a estudiar. “Me decidí por estas fechas el año pasado porque fui a la jornada de puertas abiertas y allí me explicaron en qué consistía este doble grado”, sostiene. Otro alumno que no sabía que iba a estudiar hasta hace poco es Luis Alarcón (19 años) que con un 13,95 en selectividad pensaba entrar en Ingeniería del Software. Tras ver que su pasión eran las Matemáticas y la Informática y que tenía nota para acceder al Doble Grado, donde podía estudiar ambas carreras, decidió cursarlo.

La que sí lo tenía claro es Tania Gámez (18 años). Después de obtener un 13,95 en las pruebas de acceso, decidió entrar en Matemáticas porque era lo que siempre había querido estudiar y “esa abstracción y eso de entender las cosas a un nivel muy profundo se adaptaba a mis intereses”. Por su parte, a Ana Florido (19 años) con un 13,9 le vino la inspiración en Bachillerato. Al descubrir que le gustaba la economía y que los números se les daba bien se decantó por el Doble Grado en Finanzas y Contabilidad y en Administración y Dirección de Empresas. “No cogí ADE solo porque ambos grados juntos dan más oportunidades y abre más posibilidades dentro del mundo laboral”, asegura.

Otro ingeniero que está dentro de este top 10 es Nicolás Garrós (18 años). Tras sacar un 13,9 en selectividad decidió hacer el Doble Grado en Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Diseño Industrial. Con tan solo 14 años ya sabía que esto era su pasión. Tras vivir un cambio “drástico” al entrar a la universidad se ha dado cuenta que está donde quiere estar porque desea en un futuro dedicarse al mundo del motor en el deporte.

El Doble Grado de Telecomunicaciones y Matemáticas fue la elección que hizo Jesús Ruiz (18 años) tras conseguir un 13,9 en selectividad. “Tenía claro que quería estudiar Teleco y vi que estaba con Matemáticas y me arriesgué”, señala. Además, incide en que a pesar de que el cambio ha sido “complicado”, hasta el momento le gustan ambas carreras. Por último, Pablo Chica (19 años) con otro 13,9 en selectividad, está estudiando Ingeniería Informática. El mundo de los ordenadores siempre le ha llamado la atención, por ello no dudó en empezar este grado a principios de curso.

El recto les insta a aprovechar todas las oportunidades que las UMA les ofrece

En el acto han estado presentes José Ángel Narváez, rector de la Universidad de Málaga; José Francisco Murillo, vicerrector de Estudiantes y Deportes, y Diego Vera, director general de la Fundación General de la UMA. En este sentido, el rector ha instado a los jóvenes a que aprovechen todas las oportunidades que les lleguen en esta etapa universitaria y que estudien, no solo para ser buenos en su campo, sino también “para ser personas” y “grandes ciudadanos que sean capaces de solucionar los problemas que hasta ahora la sociedad no ha podido resolver”.