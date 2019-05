Archivan el caso por la presunta violación grupal a una soldado en el cuartel de Bobadilla

El Tribunal Militar Territorial de Sevilla ha acordaro el archivo del caso por la presunta violación grupal a una soldado en el cuartel de Bobadilla, en Antequera. En esta causa se investigaba a cuatro militares del Acuartelamiento Aéreo de Bobadilla, tras una denuncia presentada en diciembre de 2017. Así, se han emitido autos de archivo y se ha dictado una sentencia absolutoria, según ha adelantado el diario ABC.

La denuncia se conoció en febrero del año pasado aunque los hechos principales se remontaban al 10 de diciembre de 2017. Una soldado del Ejército del Aire de dicho acuartelamiento denunció haber sido drogada y agredida sexualmente por varios de sus compañeros en dependencias militares tras la festividad la Virgen de Loreto, patrona del Ejército del Aire.

La mujer relató que, en un momento dado de aquella noche, uno de los integrantes del grupo se acercó a ella "más de lo debido" y le "acarició la pierna". A renglón seguido, notó "otra mano" que le tocaba, supuestamente, el muslo "por la parte de atrás" y ella le dio "un manotazo" para que la retirase. No recordaba, subrayó, de quién se trataba, aunque llegó a verle la cara.

Según su relato, al día siguiente se levantó "con un fuerte dolor de cabeza" y, ante la posibilidad de que la hubieran drogado, se sometió a un test de detección de sustancias. Según su versión, dio "resultado positivo en barbitúricos". Se aseguró, además, que la Policía había encontrado restos de semen en las medias y el pantalón del pijama de la soldado.

Ahora, el Tribunal Militar Territorial de Sevilla archiva la denuncia ante el gran número de contradicciones y falta de indicios en la instrucción del caso que la ha juzgado. Del mismo modo, ha dictado una sentencia absolutoria contra el único acusado del episodio anterior de abuso sexual que la misma integrante del Ejército relató ante las autoridades. Por este caso, el acusado fue incluso arrestado en diciembre de 2017.

Así, en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se declara el sobreseimiento de la causa iniciada contra cuatro militares por los hechos de diciembre, al considerar que lo denunciado "no ha podido ser probado ni directa, ni siquiera indiciariamente", apuntando que "no existe ningún hecho que avale, no ya de manera directa, ni siquiera periférica o circunstancialmente los hechos denunciados".

Se señala que "sólo contamos con la declaración de la denunciante", ya que de los informes toxicológicos realizados a la militar se deduce que "no se ha podido apreciar ninguna sustancia que produzca los efectos descritos" por ella y en los informes de ADN "no se ha evidenciado la presencia de esperma" en la ropa analizada de la chica ni en su cuerpo hay signos de la agresión.

Asimismo, en dicha resolución, con fecha de noviembre pasado, se incide en que los testigos que declararon, todos compañeros de acuartelamiento, no escucharon nada la noche en la que supuestamente pasaron los hechos. Según el diario ABC, que ha adelantado la resolución, la militar ha presentado recurso de casación contra el auto de sobreseimiento.

Falta de corroboración de los indicios

Para el tribunal territorial, la declaración de la denunciante "adolece de varios requisitos", como que no hay "una identidad esencial del núcleo de los hechos", sino que comienza diciendo que le habían drogado, lo que "deviene" en sus manifestaciones "en una presunta violación grupal". Además, entiende que su versión "carece de coherencia externa, pues no está apoyada en ningún dato objetivo".

Por esto, el Tribunal, en consonancia con el fiscal, entiende que "nos encontramos ante algo más que una falta de corroboración de los indicios aportados por la denunciante, pues estos no encuentran ni siquiera un mínimo eco o reflejo, por débil que sea, ni en las numerosas pruebas periciales practicadas, que no respaldan en absoluto la versión incriminatoria, sino todo lo contrario; ni en las testificales, lo que se une a la falta de credibilidad y persistencia".