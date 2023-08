Atascos en Málaga: Retenciones de cinco kilómetros a la vuelta de las playas desde Rincón de la Victoria

Llega agosto y su primer fin de semana y, con él, las playas de toda Málaga llenas este caluroso domingo. Es decir, todos los ingredientes necesarios para que las retenciones y los atascos acaben los nervios de los más impacientes. Este domingo el tráfico lento suma hasta 10 kilómetros repartidos en distintas arterias de la provincia.

La que cuenta con un tráfico más abundante es la que se da en la A7, donde a la altura de Rincón de la Victoria se dan cinco kilómetros de retenciones y tráfico lento en sentido Málaga. En estos momentos, en una ruta, por ejemplo, entre Mezquitilla y un punto de Málaga capital se puede demorar cerca de una hora, según indican desde Tráfico, cuando lo habitual es que el mismo recorrido se solvente en unos 40 minutos de reloj.

Otro de los clásicos de estos domingos de vueltas de las playas en la capital son los atascos por la entrada oeste de la capital. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), en estos momentos, se producen hasta dos kilómetros de retenciones en la MA-20, entre Plaza Mayor y el Pabellón José María Martín Carpena.

Los atascos en Puerto Banús, una constante

Mucho más denso es el tráfico a la entrada de Puerto Banús, que colapsa la A-7 en ambos sentidos, tanto la vía que llega desde Marbella, como la que lo hace en sentido Málaga desde San Pedro de Alcántara. En total son tres kilómetros (cerca de uno y medio por sentido) los que están colapsados por la entrada a uno de los núcleos turísticos más importantes del turismo de la zona y que hace que durante todo el verano el tráfico sea muy denso en algunos puntos del día.

En definitiva, a la hora de coger el coche, cárguense de paciencia si tienen que pasar por alguno de estos puntos. O, en su defecto, pueden buscar una ruta alternativa.

Recomendaciones y consejos de la DGT para viajar en verano

Desde el organismo inciden en que el verano es un periodo en el que la circulación por carretera varía sus características con las del resto del año. Pese a que las condiciones meteorológicas son más benévolas, el aumento en el número de desplazamientos, con la consiguiente congestión de la circulación, la tendencia a conducir de noche o el aumento de trayectos de largo recorrido inciden negativamente en la conducción.

Por lo que recuerdan la importancia de la prevención y la prudencia a la hora de ir al volante. Recomiendan poner el vehículo a punto por medio de una revisión. Un buen mantenimiento del mismo mejora la seguridad vial; planificar el viaje por la ruta más segura para evitar imprevistos; o preparar previamente el viaje descansando lo suficiente, no ingerir alcohol y medicamentos incompatibles con la conducción. Evaluar la carga a transportar de forma equilibrada repartiendo los pesos, evitando sobrecarga y el llevar baca; transportar como máximo el número de personas para el que esté autorizado el vehículo, todas ellas emplazadas y acondicionadas en el lugar destinado a ello.

En el caso de viajar con niños, hacerlo con los dispositivos de retención homologados para su edad; vestir ropa cómoda y zapatos ligeros; llevar bebidas frescas y no alcohólicas; y portar los documentos imprescindibles para circular.

Por otra parte, adoptar las precauciones elementales e imprescindibles para la conducción en desplazamientos masivos y de larga distancia por carretera, poniéndose el cinturón de seguridad, respetar la señalización tanto fija como la de paneles de señalización variable, así como los límites de velocidad específicos y genéricos de la carretera.

Recuerdan que la velocidad genérica para turismos y motocicletas es de 120 km/h en autopistas y autovías, 90 km/h en el caso de las carreteras convencionales con o sin arcén, a 50 hay que circular de transitar por vías urbanas de dos o más carriles por sentido y travesías, 30 si se trata de un solo carril por sentido y a 20 km/h en el caso de conducir por vías urbanas con plataforma única de calzada y acera.

Además, en verano es aconsejable para circular con sol, tomar una serie de precauciones complementarias debido a que los rayos solares fatigan rápidamente los ojos del conductor afectando a su conducción, a la vez que elevan la temperatura del habitáculo produciendo tensión y nerviosismo, por lo que recomiendan que en el caso de viajar con sol se utilicen gafas, utilizar el parasol convenientemente inclinado formando visera, cuidar la opacidad de los parasoles adheridos a los cristales laterales o traseros del vehículo que pueden disminuir la visibilidad del conductor; prestar atención a la conducción con luminosidad del sol muy intensa, pues se ven menos fácilmente los faros de otros vehículos (motos) y la señalización luminosa de la carretera.

Y en el caso de tener calor encender el aire acondicionado del vehículo, o airear el habitáculo del mismo bajando las ventanillas y tomando la precaución de que los ocupantes no saquen por ellas los brazos o cabeza; llevar bebidas frescas, no alcohólicas y hacer paradas más frecuentes a fin de hidratarse, airear el vehículo y relajarse; en las paradas procurar detenerse en zona de sombra y si es en sol, no dejar personas mayores, niños o animales dentro del vehículo y vigilar y controlar la temperatura del motor del vehículo.

Unas recomendaciones importantes a tener en cuenta a la hora de iniciar el viaje para disfrutar de las vacaciones y no sufrir contratiempos en el camino.