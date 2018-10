Avalancha de buques de crucero

Aunque oficialmente la campaña crucerística de otoño, la más intensa en número de escalas junto a la primaveral, se inicia en los últimos días de septiembre, la gran avalancha de barcos turísticos que sustenta el peso fundamental de esta estación en aguas malacitanas se refleja fundamentalmente en los atraques que se realizan en el mes de octubre. Con un total de 191 escalas completadas hasta finales de septiembre, el mes que ayer comenzó constituirá el mejor en la historia crucerística del puerto; un mes en el que según las previsiones de la Autoridad Portuaria llegarán a Málaga 40 buques diferentes realizando 58 escalas.

Teniendo como referente más cercano en número de ataques el correspondiente a octubre de 2010 en el que se completaron 56 escalas, el presente mes batirá todos los records en cuanto a visitas crucerísticas se refiere. Particularizando sobre estas previsiones, de los 40 barcos que llegarán al puerto 11 repetirán más de una escala, siendo los buques MSC Preziosa y Marella Spirit los que más frecuenten las aguas malagueñas con cuatro visitas cada uno. Siguiendo con la pauta de las repeticiones, tres barcos completarán dos visitas, siendo seis los que escalarán en dos ocasiones durante mes de octubre.

Frente a estas estadísticas numéricas que se verán completadas a finales de mes cuando se conozcan las cifras de pasajeros movilizados, lo más destacado de octubre pasará por la variedad de buques que visitarán el puerto; un ramillete de barcos de turistas donde se incluyen todas las categorías estandarizadas por la Cruise Lines International Association (CLIA), una clasificación que atendiendo a múltiples parámetros organiza a los buques de crucero en: de expedición, económicos, estándar o familiares, premium, upper premium y de gran lujo. Ante esta circunstancia y con el tímido regreso de MSC Cruceros y Costa Cruceros que en los últimos años han reducido bastante sus escalas malagueñas, Royal Caribbean volverá a traer a su buque insignia Symphony of the Seas que fue presentado oficialmente aguas malacitanas en marzo. Con el final de las campañas de Marella Cruises y Variety Cruises, el mes de octubre se saldará con muy buenas cifras; unos números que aún siendo muy positivos, paradójicamente no aseguran por el momento que en el presente 2018 se puedan alcanzar las 300 escalas y superar el medio millón de pasajeros del pasado año.