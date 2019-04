El Ayuntamiento de Málaga investigará las bajas de policías locales en Semana Santa

El conflicto laboral existente entre el Ayuntamiento de Málaga y los policías locales ya ha irrumpido en la Semana Santa. Un total de 33 agentes según el Consistorio y casi un centenar según el sindicato no acudieron hoy a su puesto de trabajo pese a que se contaba con ellos para atender el dispositivo especial para las procesiones. “Habrá que investigar las bajas y si hay mala fe se tomarán medidas judiciales”, ha asegurado tajante el concejal de Seguridad, Mario Cortés.

El anuncio de que había policías locales que habían causado baja de última hora corrió por las redes sociales y se hablaba incluso de un centenar. Manuel Troyano, secretario general del Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN), lo confirmaba, aunque sin tener datos fehacientes. “Hay bastantes bajas, pueden estar cerca del centenar y esto irá a más”, señaló Troyano, quien quiso desligar estas ausencias del conflicto laboral vigente.

Reclamación El SIP-AN afirma que los agentes tienen mucho estrés y pide 300 policías más

Este representante sindical afirmó que “se veía venir” que fuera a haber bajas “porque la edad media de la plantilla de la policía local en Málaga es de 48 años y se le somete a un alto nivel de estrés cuando llegan este tipo de eventos”. En este sentido, Troyano aseguró que había habido policías que habían trabajado incluso turnos de 24 horas “y tras ocho horas de descanso tienen que entrar a hacer otro turno de 16 horas”. “Desde el sindicato hemos promovido que no se echaran horas extraordinarias porque creemos que en realidad en Málaga lo que hace falta es que haya 300 policías locales más y no que nos revienten echando horas extra”, continuó el secretario general del SIP-AN.

Cortés desinfló las expectativas del sindicato en cuanto a las bajas y señaló que “los datos reales son que han faltado nueve policías locales en el turno de mañana y 24 en el turno de tarde” y subrayó que investigarán a qué se ha debido esas bajas. El concejal de Seguridad del ayuntamiento malagueño precisó que el operativo del Domingo de Ramos “es el más grande de toda la Semana Santa porque hay que cubrir las procesiones durante la mañana, la tarde y la noche” y remarcó que las bajas no han supuesto ningún problema porque “cuando tenemos algún conflicto laboral decretamos un 10% de margen por encima de lo normal y las bajas han sido del 8%”. Según los datos municipales, hoy trabajaron 407 policías locales tanto para cubrir la Semana Santa como para el resto de servicios ordinarios y faltaron 33 agentes. Cortés añadió además que ayer sábado, en el que se produjeron varios traslados, siendo especialmente multitudinario el del Cautivo, “ningún policía se dio de baja”.

El representante sindical no quiso ligar las bajas al conflicto laboral, pero advirtió de que el número de bajas puede ser creciente en los próximos días, achacándolo a cansancio o estrés. El conflicto no es nuevo porque se viene arrastrando desde hace más de un año y se intensifica en momentos concretos. El martes pasado se concentraron unos 300 agentes y bomberos en la puerta del Ayuntamiento y pitaron la entrada del alcalde, Francisco de la Torre. Entre los puntos más conflictivos estaba la prórroga del plan de productividad a través del cual los policías siguen ingresando 28 euros por hora extra o que se haya obligado a 252 agentes a no descansar y trabajar a lo largo de esta semana para poder dar el servicio. El sindicato denuncia que la existencia de turnos de 16 horas afectan a la salud laboral de los policías y que se da un peor servicio a los ciudadanos, máxime en un año en el que se ha cambiado el recorrido oficial de las procesiones en la capital y hay más confusión.