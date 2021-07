Ayuntamiento y polígonos presentan alegaciones contra los nuevos mapas de inundaciones de la Junta

Los nuevos Mapas y Riesgo de Inundación presentados por la Junta de Andalucía siguen generando debate. Y lo hacen después de que se conocieran las alegaciones que el Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha realizado en diferentes puntos. Estos nuevos mapas corresponden a una revisión del segundo ciclo hidrográfico. Un procedimiento que se puso en marcha con la anterior administración de la Junta de Andalucía y que fue tumbado por el TSJA por un error de procedimiento.

Una vez que se ha abierto el periodo de información pública, desde el Ayuntamiento han apreciado un conjunto de "discrepancias y diferencias" con respecto a los datos que manejaban. El concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, menciona una serie de alegaciones relacionadas con referencias numéricas y objetivas: "No es que sean unas diferencias que vayan a cambiar de la noche a la mañana el mapa pero sí que ha originado cierto error". Pone como ejemplo el caso del Arroyo de las Cañas: "Es una actuación que se hizo por parte de la Junta por un periodo de retorno de 500 años y ahora aparece por un periodo de retorno inferior al que fue construido".

En virtud de los parámetros estudiados, se han presentado determinadas alegaciones, entre las que se recoge la falta de respuesta a las cuestiones referidas en la primera Fase del Proceso de Revisión, así como la ausencia de datos técnicos de partida que avalen los Mapas de Peligrosidad y Riesgo finalmente obtenidos. De igual modo, se han detectado discordancias y deficiencias en los Mapas de Peligrosidad y en los Mapas de Riesgo, así como en el calibrado del Modelo Hidráulico utilizado. Añaden también que existe la necesidad de revisión de los criterios para la aplicación del Real Decreto 903/2010, de evaluación y gestión del riesgo de inundabilidad y la actualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo paralelamente a la ejecución y medidas correctoras que se realicen.

Estas discrepancias giran alrededor de información de cálculo, errores en cifras que pudieran estar equivocadas y descontextualizadas así como otras cuestiones de carácter técnico. Desde el Consistorio confirman que ya ha tenido lugar "alguna reunión" para explicar determinados puntos. Pese a esto, el concejal incide en que estas alegaciones se presentan desde el punto de vista constructivo: "La Junta ha demostrado una actitud constructiva al licitar un proyecto de nueve millones de euros que busca frenar la huella de inundabilidad".

Se refiere al proyecto que, inicialmente, Ayuntamiento y Apoma presentaron y que iba a ser financiado al 50% por el organismo municipal y autonómico. Finalmente, la Junta de Andalucía, gracias a los fondos europeos, asumió el proyecto (encargado a la empresa Aldeanueva) en su totalidad: "Sería interesante que esas obras, que son de la Junta y están en licitación, se plantearan en la propuesta de mapas de inundabilidad para ver cómo minora la huella, ya que los mapas no contemplan esta intervención", subraya Raúl López.

A principios de mes, empresarios denunciaron la inestabilidad jurídica de este nuevo plan. Explicaban entonces que, si estos mapas de inundabilidad se aprueban definitivamente, el 60% de los parques empresariales de Málaga capital se verían afectados en periodos de retorno de 10 y 50 años. "Esto ha supuesto ya incontables pérdidas para Málaga, ningún inversor va a venir si no sabe si le van a conceder licencia", afirmaba Antonio López, presidente de la Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga y Provincia (Apoma). López ha afirmado haberse llevado "una sorpresa grande": "Llevamos seis años con los antiguos mapas y los que hay ahora son peores porque son más restrictivos que los del primer ciclo. Si estos mapas se hacen definitivos, estaremos peor que antes".

Explica que no saben qué criterios se han seguido para establecer que, una zona que antes no era inundable a 500 años, ahora lo sea a 10: "Necesitamos los parámetros para comprenderlo porque esto no puede ser un acto de fe. Nos tienen que dar unas razones". Pese a esto, asegura sentirse optimista: "Estoy confiado en que la Junta de Andalucía incluya el proyecto de Apoma que hizo suyo y que cambie los mapas e introduzca las mejoras que planteamos". Precisamente la ya mencionada financiación por parte de la Junta del 100% del proyecto de Apoma es uno de los elementos que López valora positivamente. Sin embargo, añade que no pueden seguir en esta situación y que se encuentran agotados: "En vez de luchar por la pandemia o la competencia, estamos leyendo alegaciones. Es algo que no nos podemos permitir. Pese a esto, me siento confiado en que se resuelva". Fuentes consultadas por este periódico han confirmado que, además de Apoma, diferentes polígonos y empresarios han presentado alegaciones.

Un total de 23 empresas se ha presentado para hacerse cargo de la ejecución del proyecto de defensa contra inundaciones del río Guadalhorce en la capital malagueña, una actuación con una inversión de 8,9 millones de euros que financiará al 100% la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y que supondrá la generación de más de 130 empleos directos. Según la Junta de Andalucía, esta actuación dotará de capacidad de desagüe al tramo actualmente encauzado del río Guadalhorce para la avenida de 500 años de periodo de retorno hasta que el Gobierno central construya el nuevo puente de la carretera MA-21 sobre el río. Además, permitirá que se reduzca en más de la mitad la superficie de inundabilidad actual para 500 años de periodo de retorno, pasando de las 1.011 hectáreas inundables actuales a las 427 hectáreas una vez ejecutada la misma.