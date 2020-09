Bendodo no cierra la puerta a la integración de Juan Cassá en el PP

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, no cierra la puerta a que Juan Cassá, ahora concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Málaga, pueda ser integrado en la formación popular. “El PP siempre hemos dicho que es un partido de puertas abiertas, para entrar y para salir”, dijo, aunque precisó no existe ofrecimiento alguno, “ni contemplamos esa opción”.

El también consejero andaluz de Presidencia se pronunció en estos términos tras ser cuestionado por las palabras de Cassá en el programa de La Alameda de 101TV , donde no descartó pasar al PP.

“No Juan Cassá, creo que cualquier ciudadano; siempre hemos dicho que el PP es un partido de puertas abiertas para entrar y para salir, a nadie le preguntamos de dónde viene cuando viene, ni a dónde va cuando se va; pero ahora mismo nosotros no tenemos ningún ofrecimiento ni contemplamos esa opción”, insistió Bendodo, añadiendo: “Las puertas están abiertas para todos, pero eso no se ha materializado en ninguna petición ni en nada, por tanto no tenemos nada que decir sobre esa cuestión”.

Sobre las manifestaciones del alcalde de Estepona, José María García Urbano, respecto a que si el PP considera que puede ser útil para echar una mano fuera de dicha localidad él diría que sí, tras ser cuestionado por si estaría dispuesto a encabezar la candidatura al Ayuntamiento de Málaga, Bendodo fue claro: “Ahora mismo no toca hablar de ese tema”. De hecho, apostilló que Francisco de la Torre “va a ser alcalde todo el tiempo que él quiera, porque lo dicen los malagueños”.