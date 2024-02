Bendodo llama "indocumentado" al secretario de Estado de Transportes por sus declaraciones sobre el tren litoral de Málaga

Elias Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, ha llamado este viernes "indocumentado" al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano horas después de que este haya afirmado no tener "datos que nos permitan avanzar en el corto plazo en el tren de la Costa del Sol, necesitamos datos claros de que eso es necesario".

Bendodo ha subrayado que el proyecto en estudio desde el año 1979 y que incluso llegó a licitarse dos tramos del mismo por la Junta de Andalucía –gobernada entonces por el PSOE– aunque terminase por paralizarse. "Si se viene a Málaga se viene con los temas estudiados y no siendo un indocumentado", ha afirmado, recordando que es la primera vez en los últimos cinco años que "viene por aquí el Ministerio de Fomento".

El también diputado por Málaga se ha preguntado "¿cómo puedes hablar de un proyecto que lleva más de 45 años en la mesa del debe de las administraciones, que otros gobiernos han avanzado y decir que no hay nada, que no conoces el proyecto y que no es necesario?". Además, le ha recordado que en los últimos diez años se han reservado 8,4 millones de euros a estudios y que el último ministro popular, Íñigo Gómez de la Serna, dejó dos posibilidades planteadas. "Es una nueva agresión, otra tomadura de pelo, ha añadido, a la vez que le exigía que "pida la documentación en su ministerio, que la hay".

Salado pide una alianza para impulsar infraestructuras

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha planteado la necesidad de una Alianza por Málaga, un gran acuerdo político y con la sociedad civil malagueña, para impulsar las nuevas infraestructuras que necesita la provincia para continuar garantizando su crecimiento. Salado lo ha hecho en el mismo foro que estaba presente el secretario de Estado de Transportes.

Salado ha explicado la importancia de reeditar un acuerdo similar al de la ‘Hora de Málaga’, que tan bien funcionó en los años 90 y 2000. “Los principales partidos supimos ponernos de acuerdo y, con gobiernos tanto del PP como del PSOE, se dio un impulso histórico a las infraestructuras de transportes y comunicaciones de Málaga, como la llegada del AVE, la nueva estación, la segunda pista y la terminal 3 del aeropuerto, la autopista de la Costa del Sol y de Las Pedrizas, la hiperronda y la terminación de la autovía del Mediterráneo entre Nerja y Adra, y el inicio del Metro de Málaga”.

El presidente de la Diputación ha incidido en que, tras aquel impulso sin precedentes, actualmente la provincia de Málaga vuelve a encontrarse en una encrucijada importante, “en un momento de grandes necesidades y de nuevas grandes obras que principalmente son de carácter estatal y, en menor medida, autonómicas, proyectos que serán transformadores y dinamizadores de cara a esa Málaga líder que estamos construyendo entre todos”.

En este sentido, se ha referido al notable incremento demográfico de la provincia en los últimos años, en buena parte debido a la llegada de residentes extranjeros, principalmente europeos, y al crecimiento económico fruto de la atracción de empresas y trabajadores.

“Así que tenemos una doble movilidad interna masiva: las decenas de miles de malagueños que cada día se desplazan por el área metropolitana porque residen en un municipio y trabajan o estudian en otro, y también todos esos turistas que se mueven para conocer la provincia, especialmente en la misma franja costera”, ha apuntado.

Por ello, Salado ha destacado la importancia de ir desarrollando y planificando la extensión de un sistema de transporte público ferroviario potente que llegue en el futuro al campo de Gibraltar y una toda la Costa del Sol. “Y no se trata sólo -ha añadido- de ampliar las frecuencias a quince minutos, noticia que hace poco dio el ministro y que aplaudimos. Se trata de dotar de servicio ferroviario al resto de la Costa del Sol, a Mijas, a Marbella, a Estepona. Y también de estudiar e ir planificando su extensión al litoral oriental, hacia Rincón y Vélez-Málaga al menos, ahora que queda suelo disponible”.

Además, ha planteado que no deben existir limitaciones técnicas o económicas para un proyecto de esa importancia cuando se están acometiendo proyectos ferroviarios de gran calado y mucho mayor presupuesto o complejidad técnica en otros territorios de España.

Paralelamente, ha hecho hincapié en que es una obra imprescindible debido a la saturación total de la autovía A-7, con atascos y colapsos cada vez más frecuentes, lo que, a su juicio, debería llevar a implantar medidas para liberar o bonificar al máximo el peaje en la Autopista de la Costa del Sol, tal y como se ha hecho en otros territorios.

Francisco Salado se ha referido a otras infraestructuras que contribuirán como motor de cohesión territorial, tal como defienden los 25 alcaldes del gran área metropolitana de Málaga-Costa del Sol, que incluye a Antequera, porque con la nueva infraestructura ferroviaria, Renfe estaría en disposición de implantar un servicio de Cercanías.

“Si la gran zona de crecimiento de Málaga capital es el Valle del Guadalhorce y tenemos un centro tan potente como el PTA -ha indicado-, considero que habría que estudiar la mejora y ampliación del Cercanías, tanto al PTA como a los municipios de Cártama, Coín, Pizarra y Álora, además de Alhaurín de la Torre”.