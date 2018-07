Buscan suelo para construir un Eurovegas en la Costa del Sol

La Costa del Sol está en el punto de mira de la empresa canadiense Triple Five, dueña de los centros comerciales más importantes de Estados Unidos. El gigante norteamericano busca suelo sobre el que levantar un Eurovegas, un proyecto que supondría una inversión de unos 3.400 millones de euros, según publicó Cinco Días. Tras desechar la idea inicial de construir este espacio en el pueblo extremeño de Castilblanco, el grupo canadiense se decanta ahora por una localización con mejores conexiones y centra su búsqueda en las provincias de Málaga y Cádiz, y más concretamente entre los municipios comprendidos entre Marbella y el Campo de Gibraltar. Según confirmaron a este periódico fuentes del sector, la mercantil ha preguntado de manera precisa por "suelos en Manilva".

El modelo de centro comercial y de ocio que Triple Five quiere trasladar a España sería similar al que actualmente la compañía está levantando en Nueva york bajo el nombre de American Dream Miami y que aspira a convertirse en el mayor centro comercial de EEUU. Este ocupará un total de 70 hectáreas y contará con numerosas tiendas, restaurantes y más de 2.000 camas, además de un parque temático de atracciones, un parque acuático o incluso una pista de patinaje sobre hielo. En el caso de que este proyecto saliera adelante en la Costa del Sol, este tampoco sería un centro comercial y de ocio al uso, sino que además albergaría varios hoteles y casinos, entre otros espacios.

El alcalde de Manilva afirma no tener ninguna petición, pero no le gusta el proyecto

En cuanto a las características que ha llevado a la compañía a fijarse en el litoral andaluz se encuentra la facilidad de acceso a la costa, como el doble acceso mediante la autovía A7 y la autopista AP7 que conectan la provincia con Algeciras o la cercanía al aeropuerto con gran cantidad de vuelos internacionales. De esta manera, la compañía canadiense no tendría que asumir tantas obras en los accesos como se planteaba en el proyecto inicial de Extremadura. Además, destacan que Málaga es ya un destino consolidado, con una oferta turística que va más allá del sol y playa, y que entre su población cuenta con un alto porcentaje de residentes extranjeros.

La posibilidad de contar con el suelo necesario disponible donde desarrollar este proyecto nos lleva directamente a municipios como Manilva, en la parte más occidental de la provincia, con una gran capacidad de crecimiento. Sin embargo, desde el Ayuntamiento, el alcalde, Mario Jiménez, aseguró que hasta la fecha no se ha mantenido ninguna conversación ni recibido ninguna petición por parte de la empresa para visitar los terrenos disponibles. Un proyecto que a priori asegura "no ver con buenos ojos" y cuya autorización no dependería únicamente de la administración local. Tampoco en el municipio vecino de Estepona tienen constancia de los planes de la empresa, aún en fase de estudio.

En el caso de la provincia de Cádiz las razones son similares, con los aeropuertos de Jerez y Gibraltar como punto de entrada, aunque se trate de un destino menos consolidado que la Costa del Sol. No obstante, ambas provincias tendrán que competir con otras ciudades europeas entre las que Triple Five estudia construir el Eurovegas.

No es la primera vez que una empresa extranjera muestra interés en construir un megaproyecto de ocio y casino como este en España. Antes del fallido intento de Triple Five en Castilblanco, el empresario estadounidense y director ejecutivo de Las Vegas Sands, Sheldon Adelson, ideó la proyección del primer Eurovegas en Madrid, pero finalmente la empresa renunció al proyecto en 2013. Nunca se puso la primera piedra ni llegaron a comprarse los terrenos. Por su parte, el grupo chino Wanda sondeó otro similar en los terrenos de un antiguo campamento militar en Alcorcón. E International Leisure también presentó su propio proyecto faraónico que iba a construirse en el desirto de Los Monegros, en Huesca. En Barcelona, la multinacional Hard Rock retomó el año pasado el proyecto BCN World para la construcción de un megacomplejo turístico de ocio y apuestas con una inversión de 2.000 millones de euros.

Por otro lado, en Torremolinos, la promotora británica Intu pretende invertir unos 600 millones de euros en la construcción del complejo comercial y de ocio más grande del Mediterráneo, que albergará además de tiendas y restaurantes, un circo residente, una noria, un túnel del viento, una noria, una piscina de olas, una pista de olas, una zona de escalada y un acuario, entre otros reclamos.