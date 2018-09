Buscar habitación para el curso: misión imposible

Si Tom Cruise se hubiera matriculado en un grado de la Universidad de Málaga para el curso que empieza en octubre, tendría que tirar de muchísimo ingenio y suerte para encontrar un alojamiento cercano al campus. Los estudiantes universitarios recorren desde principios de agosto los portales de alquiler de pisos (Milanuncios, Idealista, Badi, entre otros) para dar con una habitación donde quedarse, al menos, hasta julio de 2019. Todos coinciden en que cada año esta misión es más difícil: hay más matriculados, se ofertan menos habitaciones y las mensualidades son más elevadas. Un mercado de fichajes muy complicado.

El curso universitario arranca la última semana de este mes. No obstante, la mayoría de contratos de alquiler se firman desde septiembre aprovechando los exámenes de recuperación. Muchos universitarios consiguen cerrar un acuerdo por un piso antes de las vacaciones, bien en un nuevo alquiler o en el que mantenían del curso pasado. Pero en este lapso veraniego se pueden replantear los términos de contrato. Es el caso de Javier, que tenía uno "apalabrado" desde junio pero el casero envió un nuevo contrato tras unas reformas en el inmueble una semana antes de la entrada "y nos subió sin previo aviso 125 euros en total". Este aumento lo valora como "disparatado" y asegura que ninguno de los inquilinos "nos podemos permitir eso".

Quienes no han logrado afianzar un piso antes del parón veraniego suelen empezar a buscar a principios de agosto. Los más rezagados suelen tenerlo más complicado, como Amador, que tan solo lleva una semana de búsqueda, por internet y sin éxito. Reconoce que no le corre mucha prisa aún, pero si la situación continúa "dentro de un par de semanas, sí me pondré un poco más nervioso".

Tras unas semanas de intentos por web, algunos posibles inquilinos prefieren venirse hasta Málaga y enfrentarse a la situación en persona. Es el caso de Lidia y Manuel, quienes se han desplazado desde sus municipio para buscar los carteles de se alquila en los postes del campus universitario. La primera apunta que la búsqueda "va fatal" y que los precios "son carísimos", estando dispuesta a pagar hasta 300 euros al mes. Muchos de los anuncios que se encuentran son antiguos porque al propietario "se le olvida quitarlo". El segundo, en cambio, está residiendo en Málaga durante el verano, pero no puede encontrar algo asequible para el curso. Apunta que en otras ciudades donde ha vivido, como Granada y Jerez, "me costó mucho menos encontrar habitación", afirmando que en Málaga "hay muchas menos y son más caras".

Aunque la zona por antonomasia es Teatinos, el Campus de El Ejido también cuenta con alumnos que necesitan alojamiento para el curso. Esta oferta de viviendas combina el perfil de trabajadores de la zona, estudiantes de Arquitectura, Económicas o Bellas Artes junto a turistas del centro histórico. Así lo confirma Arturo, quien apunta que este año es el primero que está costando más, en cuanto a oferta y precios. Asegura que cuando empezó su grado hace cinco años, los pisos con tres habitaciones se pagaban a un máximo de 500 euros, cuando ahora el mínimo es de 700. ¿La razón del incremento? "Creo que es porque lo alquilan en verano, y en una semana pagan lo mismo que en un mes". Plantea iniciar un traslado de expediente si no encuentra piso antes del inicio del curso.

Ante la numerosa demanda, aquellos pisos con una plaza libre quieren escoger con cautela el inquilino, por lo que acaban seleccionando candidatos como si fuera un casting. Sergio confirma este extremo, agregando que algunos alquileres buscan únicamente a mujeres por la fama de algunos chicos "poco responsables". Raúl y Gabriel, dos compañeros con un piso que buscan a otros dos inquilinos, también reciben multitud de llamadas todos los días de posibles interesados. "Nos habla muchísima gente, y estamos seleccionando", sin entrar en los detalles de esta selección.

Esta situación de escasez de oferta parece beneficiar a propietarias como Ángeles, que mantiene en alquiler varios pisos de los zona. Comenta que las ofertas que publica en la red -principalmente Milanuncios- se alquilan "en dos minutos" y empieza a recibir llamadas pocos segundos después de colgar el anuncio. A su juicio, se ha llegado a esta situación porque no se edifican nuevas viviendas desde hace ocho años y la que se construye tiene un precio mucho más elevado. "He visto pisos nuevos por 950 euros con tres habitaciones y sin amueblar", comenta, como ejemplo. Además, afirma que cada año llegan más alumnos foráneos a la universidad que buscan pisos y son más itinerantes: "Antes los precios eran muy bajos y los alumnos estaban acostumbrados a dejar uno y coger otro al año siguiente". Sus inmuebles rondan los 250 euros por persona de alquiler por persona, y prefiere los de larga estancia que se quedan "toda la carrera" antes que los alquileres turísticos. No obstante, considera como propietaria que los precios del alquiler "están muy bajos". "Más caros están en Madrid, con una habitación a 450 euros", justifica.

Pese a que el precio de los pisos compartidos de Ángeles se podría considerar como normal para los testimonios consultados. Según un estudio realizado por el portal de venta Idealista entre las ofertas publicadas en su web, se encontraría por debajo de la media, que se sitúa en Málaga en los 316 euros a agosto de 2018. Esta cantidad se ha encarecido un 11,2% respecto al año anterior, siendo la ciudad costasoleña la segunda que más incremento ha sufrido en España por detrás de Toledo (14,4%). El mismo estudio indica que a este encarecimiento se le suma una bajada del 3,3% en la oferta de habitaciones.

Este periódico solo ha podido contactar con una persona, Lourdes, que ha logrado encontrar un piso antes de la publicación de este reportaje. Detalla que llevaba "muchísimo tiempo" buscando junto a una compañera y que lo han logrado a través de una inmobiliaria. "Fuimos a verlo, y tal cual nos hemos quedado con él", sentencia la afortunada.Para muchos otros es misión imposible.