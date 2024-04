La CEO de Brite, la empresa que quiere acabar con las tarjetas de crédito: "No nos vamos a ir de Málaga, la gente quiere venir aquí a hacer un proyecto de vida"

Hace cuatro años que Lena Hackelöer, CEO de Brite, decidió abrir una sede de su fintech (empresas en las que convergen la tecnología y lo financiero) con la que pretende revolucionar los pagos en comercios y acabar con las tarjetas de crédito. Su solución, asegura, ahorra costes –es gratis para el usuario– y, al integrarse en la propia aplicación de los bancos con los que trabaja, completamente segura.

Desde entonces, cada vez que dice que el segundo polo de su empresa –cuenta también con oficina en Santa Cruz de Tenerife en España, además de su sede principal, en Estocolmo– está en Málaga, encuentra una sorpresa al otro lado de la conversación, "¿por qué no Madrid o Barcelona en España, son grandes ciudades con un sector fuerte?", asegura que le preguntan. Ante eso, la respuesta siempre es la misma, "mi equipo en Málaga es estable, la gente quiere venir a trabajar aquí y hacer un proyecto de vida, se vive bien, las administraciones nos han ayudado y el ecosistema está creciendo. Me encanta Málaga, la disfruto cada vez que vengo, no nos queremos ir".

Hackelöer ha visitado esta semana las oficinas de la ciudad y atendió a Málaga Hoy para explicar por qué Brite es el futuro de los pagos en Europa, justo unos meses después de que la Unión Europea haya aprobado una norma que obligará a los bancos y proveedores a ejecutar transferencias en menos de diez segundos y a ofrecer estos pagos instantáneos al mismo precio que el resto, un empujón para la compañía.

-¿Qué es Brite?

-Ofrecemos pagos instantáneos online, conectamos a consumidores y establecimientos a través de las cuentas de sus cuentas de banco. No hacemos pagos entre personas físicas, si no entre consumidores y negocios. Estamos ya en 26 países en Europa, y creciendo.

-¿Cuál es su propósito?

-Ahora mismo la mayoría de transacciones online en Europa se hacen con tarjeta de crédito, que son caras tanto para los negocios como para los usuarios, y no son universales para todo el mundo, debes solicitarla y tenerla. Además tienen tasas, mantenimiento... Pero todo el mundo en Europa tiene cuenta en el banco, por lo tanto no hay nada más fácil de usar que un método de pago que se integra en la propia aplicación del banco, queremos sustituir a las tarjetas.

-Funciona entonces con el teléfono móvil.

-Solo necesitas el mismo acceso que normalmente usas para ver tu cuenta del banco, da igual cuál sea, una aplicación del banco o un ordenador. Y es completamente gratis para el usuario.

-¿Qué hacen aquí en Málaga?

-Málaga es nuestra segunda oficina más grande, tenemos 28 trabajadores ahora mismo. Aquí hacemos, sobre todo, el desarrollo web. Principalmente trabajan desarrolladores aquí, pero también parte del equipo de atención al cliente.

-¿Tienen intención de seguir creciendo?

-Sí, estamos buscando una buena ubicación porque queremos tener 40 empleados para final de año. Estamos buscando una oficina para toda la empresa.

-¿Cómo va la búsqueda de esos trabajadores, los encuentran con facilidad o tienen problemas?

-El mercado ahora mismo es bastante competitivo, hay muchas tecnológicas viniendo, pero podemos decir que nuestros trabajadores son muy leales. Y para nosotros aún no es muy difícil encontrar nuevos trabajadores, Málaga es una gran ciudad ahora mismo para nosotros.

-Sí se les está poniendo cuesta arriba encontrar oficina, entonces.

-Sí, estamos en ello, hemos visto ya un par de posibilidades, dentro del centro, se está haciendo algo más difícil encontrar espacio, pero estamos en ello.

-¿Cómo ve la competencia del sector en Málaga?

-Es bueno que haya grandes empresas internacionales, porque a la vez que crecemos el tejido también lo hace y nos es más fácil encontrar a los trabajadores que necesitamos que ya trabajan aquí. Además, el equipo trabaja en inglés, que es genial para nosotros. Creo que nos beneficiamos de ser una fin tech, que no hay tantas, y también de ser suecos, una cultura que se parece bastante al estilo de aquí, no como otras empresas con una cultura americana y más jerarquía. Somos muy abiertos, la jerarquía es muy horizontal, el equipo habla casi de igual a igual.

-España es uno de los mejores mercados para su empresa, el pago instantáneo está bastante asumido ya. Pero también tienen grandes competidores como Bizum.

-Nuestro sistema funciona distinto a otros competidores, porque no necesitamos una aplicación externa o un acceso extra, funcionamos directamente con el banco. España es un muy buen mercado para nosotros y al igual que en la búsqueda de empleados, que haya competencia es positivo. Cuando hay varios jugadores en el mercado, ellos también crean el ambiente y acostumbran al usuario al método de pago. Además, operamos en distintos países, que es bueno para el cliente, que quizá no sólo quiere pagar dentro de España, sino en otros países también. Además, en España la gente suele estar abierta a las innovaciones y a probar cosas nuevas. Es un mercado que, además, está habituado al efectivo, por lo que online le viene como anillo al dedo pagar de cuenta a cuenta, como proponemos.

-Y todo esto, afirman, de manera completamente segura.

-Estamos regulados como una institución regulada y todas las transacciones están autentificadas con la seguridad del propio banco. No hay posibilidad de fraude como en tu tarjeta de crédito, que pueden robarla, porque necesitarían robar tu móvil, tu cuenta, la contraseña y los procedimientos de autentificación del banco.