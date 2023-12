CGT acusa a Renfe de cometer una "negligencia gravísima" y rechaza el "fallo humano" en el accidente del Chorro

El accidente de tren producido en la estación de El Chorro el pasado sábado, que se saldó con 13 heridos leves, pudo haber sido una tragedia. Afortunadamente, se colisionó con vagones que estaban vacíos y más allá de contusiones y crisis nerviosas no hubo ningún herido de gravedad. Pero sí que todo esto pudo evitarse, según consideran desde el sindicato CGT. "Queremos dejar claro que ese accidente se podía haber evitado si no se estaciona un tren en doble composición con una longitud de 149 metros en unas instalaciones ferroviarias que como máximo admiten un tren de 100 metros de largo", explica Miguel Montenegro, secretario general de CGT Andalucía.

Y de esta decisión, subraya, "solo es responsable la Dirección de Renfe que debiera conocer las características de cada una de las estaciones antes de programar que un tren vacío se acople a uno con viajeros con el único fin de ahorrar en el servicio de un maquinista". Para Montenegro se trata de "una negligencia gravísima" por parte de la empresa "que decide unir dos trenes y pararlos en una estación donde, entre piquetes, no podían entrar los 149 metros de los dos trenes juntos, por eso se llegó a producir la colisión", agrega.

Reitera el responsable de CGT que el tren parado en dirección a Málaga "estaba fuera del ámbito del andén, interrumpiendo la circulación e invadiendo el espacio" y que el motivo de enganchar a un convoy vacío con otro de pasajeros no es otro que "ahorrarse el servicio de un maquinista, para que en un solo viaje se trasladaran los dos trenes". Igualmente, desde el sindicato consideran responsable a la empresa ferroviaria de la "falta de interventores en los trenes siniestrados que pudiesen ayudar a las personas usuarias, que entraron en pánico y sin ningún profesional de Renfe que atendiera al pasaje".

"No había otro personal salvo los maquinistas y comenzó a cundir el pánico entre los pasajeros y no había nadie que atendiera a los usuarios en el interior del tren, que ayudara a mantener la calma, a dar explicaciones y llamar a los servicios de emergencia, un desastre, en definitiva, se vivió una situación caótica por falta de personal de intervención dentro del tren", destaca Montenegro y rechaza el "fallo humano" en el accidente. "Estamos convencidos que el maquinista hizo todo lo posible por intentar no colisionar y que algo ha tenido que fallar, los errores están en los despachos, no en quien está a diario en el trabajo", incide.

Desde el sindicato consideran "absolutamente intolerable que siempre se culpe a la escasa plantilla ferroviaria de cualquier accidente o incidente, mientras quienes dirigen las empresas públicas ferroviarias, con sueldos millonarios, vacían los centros de trabajo y los trenes de personas trabajadoras, dejan sin repuestos a nuestros talleres para poder acometer las reparaciones con garantías, cierran estaciones de tren limitando el uso del transporte público a miles de contribuyentes y recortan en presupuestos de mantenimiento de la infraestructura y de los vehículos ferroviarios".

CGT asegura que este siniestro evidencia "las carencias ferroviarias en Andalucía" y estiman que "se hace urgentemente necesario un pacto andaluz por el ferrocarril como el que se viene planteando desde PTRA (Plataforma en Defensa del Tren Rural en Andalucía) y CGT en el que se contemple las necesidades de personal ferroviario mínimo en cada una de las profesiones, los equipamientos de los talleres, vehículos ferroviarios de última generación, el número de trenes necesarios de OSP para dar un servicio a la población, unas tarifas asumibles y vertebrar Andalucía por ferrocarril dando uso a las infraestructuras ferroviarias existentes.

Renfe, por su parte, ha declinado responder a las críticas del sindicato y se limita a reiterar que "los informes preliminares e independientes de Adif y Renfe descartan fallos en la vía y en los trenes", al tiempo que ratifican que las primeras conclusiones apuntan a un "posible error humano".