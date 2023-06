Campus 42 Málaga, una oportunidad tecnológica para el empleo seguro

El mundo de la tecnología avanza y muchos son los que buscan ampliar sus competencias tecnológicas y aprender, por ejemplo, programación, computación cuántica o ciberseguridad sin importar si tiene conocimientos previos o no. El Campus 42 Málaga de Fundación Telefónica es uno de los centros que ofrece esta oportunidad. A partir de una metodología "innovadora" les da la libertad a sus alumnos de aprender de manera autónoma, sin horarios, ni docentes, todo aquello que les interese sobre la tecnología.

Al Campus 42 de Málaga, que se abrió hace poco más de un año y que ya es el cuarto de España después de la apertura de los centros de Madrid, Urduliz y Barcelona, han llegado estudiantes de 25 nacionalidades diferentes. Además, a día de hoy el 21% de los estudiantes de este centro son mujeres. Eso sí, todas aquellas personas que se han ido incorporando a este centro llegan con un mismo objetivo: ampliar sus competencias tecnológicas y tras su formación encontrar trabajo en este sector. Hasta ahora la inserción laboral de los estudiantes es del 100%.

Así lo han asegurado Laura García Núñez, responsable de Comunicación del Campus 42 Málaga y Jesús Moreno, responsable del equipo pedagógico del Campus 42 Málaga, durante un desayuno de redacción organizado por Grupo Joly y Campus 42 Málaga, donde los estudiantes Carlos Herrero, María Herrezuelo, Pedro Tejero y Celia Jiménez han contado su experiencia formativa en este centro. El encuentro, titulado Campus 42: una metodología innovadora con el 100% de inserción laboral, ha sido moderado por Javier Cintora, subdirector de Málaga Hoy.

Aprender apoyándose en los compañeros, sin horarios, de forma autónoma y elaborando proyectos. Esta es la metodología que utilizan en los 49 Campus 42 que hay en 29 países de todo el mundo. El responsable pedagógico de Campus 42 Málaga, Jesús Moreno, aseguró en el encuentro que esta metodología hasta ahora les funciona “muy bien”. En este centro desde el primer día fomentan “la libertad y la autonomía”. Los propios estudiantes deben “buscarse la vida” incluso para aprender a encender el primer día los ordenadores con los que tendrán que trabajar en su estancia en el campus. De esta forma, hacen que desde el principio se enfrenten “a la frustración y a saber resolver problemas”.

A nivel general, los estudiantes, cuya edad media es de 30 años, adquieren en el campus unos conocimientos básicos sobre, por ejemplo, programación, pero además también pueden especializarse. “Las ramas están cambiando constantemente y los estudiantes pueden hacer una o todas las que quieran”, señala Moreno. Con esta ampliación de las especialidades, desde el Campus 42 de Andalucía lo que buscan es crear un “abanico de experiencias complementarias del mundo de la tecnología para que conozcan otras ramas y dar respuesta a la demanda de las empresas”.

En cuanto a los proyectos que los estudiantes deben ir realizando, están diseñados para que los jóvenes puedan “enfrentarse al cambio, a las novedades y de forma autónoma”. Para ello tendrán que buscar su propias fuentes de información y de ayuda, siempre teniendo en cuanta que habrá proyectos que no puedan realizar solos, sino en equipo.

Por su parte, Laura García, responsable de Comunicación del Campus 42 Málaga, aseguró que con esta metodología se busca que los jóvenes aprendan a dar y recibir. De esta forma, mantendrían “un entorno laboral saludable”. Cabe destacar que para incluir en sus filas más alumnos organizan un proceso selectivo no competitivo al que llaman piscina, donde forman con su metodología a unos 200 estudiantes durante 26 días para saber si esta forma de trabajar es para ellos o no. La siguiente que se va a realizar en Málaga comienza el próximo lunes y en ella, según García, los participantes van a tener que superar diferentes proyectos juntos. Después de este proceso de selección "pasaremos a integrar en el campus un nuevo grupo de estudiantes”.

El perfil de estos alumnos se divide en jóvenes que han salido de la universidad o de una formación profesional y quieren ampliar sus conocimientos, alumnos que ven este centro como una alternativa a la educación socialmente establecida en España o personas que ya tienen experiencia dentro del mundo laboral y quieren abrirse nuevas puertas.

Cierto es que las mujeres siguen siendo menos comunes dentro del mundo de la tecnología, pero cada vez son más las que se integran. García señala que en 42 Málaga buscan que siempre haya mujeres en sus piscinas, por ello reservan un 30% de las plazas para ellas. En esta octava piscina que se va a celebrar en el campus andaluz hay un 27% de candidatas. Con ello, García remarcó que buscan “romper con la brecha de género”, la cual se ha llegado a crear “debido a muchos factores”, ya que antes las mujeres “sí tenían un hueco en la tecnología, pero se perdió”. Además, para integrar más a las mujeres dentro del mundo de la tecnología, 42 Málaga organiza descubrimientos de piscinas basados en experiencias inmersivas de una semana con el mismo método de trabajo que las piscinas, pero solo para mujeres. Su intención con estos proyectos es “ofrecer en términos de empleabilidad y formación digital, este mundo para que todos tengan un espacio para poder desarrollarse a nivel profesional”.

Con respecto a la inserción laboral de los estudiantes de este centro, la responsable de Comunicación señaló que hay un 100% de empleabilidad en todos los Campus 42 del mundo. Esto quiere decir que “todas las personas terminan encontrando trabajo en el mundo tecnológico”, ya sea durante sus estudios o justo al salir. Con respecto a la retención del talento, García incidió en que ellos no tienen que retener el talento, ni tampoco “decirles a los estudiantes que se tienen que quedar aquí”. Además, remarcó que no importa de qué ámbito provenga cada persona, es decir, no es relevante el que alguien llegue a 42 Málaga del mundo de las ciencias sociales y humanísticas, puesto que actualmente “es necesario que acerquemos otros perfiles para hacer más diversa y más humana la tecnología”. Asimismo, considera que hay que trabajar la tecnología desde el punto de vista social para ser más humanos porque “esto es lo que nos diferencia de las máquinas”.

En este espacio educativo, los jóvenes llegan buscando un crecimiento dentro del mundo laboral y como personas. Muchos llegan para encontrar un upskilling, buscan una motivación y mejorar sus habilidades existentes, o un reskilling, conocen un sector y buscan adquirir nuevas habilidades para cambiar de campo de trabajo. Entre estos estudiantes se encuentra Carlos Herrero, un informático que ha trabajado en Cáritas y llegó a 42 Málaga buscando un upskilling. Herrero destacó de 42 Málaga su metodología, puesto que su forma de trabajar basada en “la motivación, pero sin competitividad” hace que “avancemos en comunidad, trabajando en equipo”. Además, remarcó que dentro del campus no tienen “que luchar por conseguir una plaza o un puesto para seguir estudiando”, todos avanzan “juntos” y aprenden los unos de los otros. Herrero añadió que “estamos en esta vida para crecer profesionalmente, enriquecernos y seguir aportando” y para él este campus “es un ejemplo claro de que se puede vivir de otra forma”.

Por otro lado, María Herrezuelo ha sido nadadora profesional de alto rendimiento durante 10 años y estudió Magisterio. Llegó a 42 Málaga sin ningún conocimiento sobre programación, pero con el objetivo de formarse para “encontrar en un futuro un proyecto donde me pueda desarrollar como persona”. Su experiencia previa se centra en el sector de la innovación dentro del mundo educativo y a su juicio el no saber sobre programación no es una desventaja en este campus, sino que “se necesitan personas que creen, que gestionen porque al final todo el background que se pueda tener seguro que va a hacer falta en la tecnología”. Herrezuelo destacó de este campus que todo el mundo “se siente libre y acogido” porque es totalmente contrario al actual sistema educativo español, donde “tengo que llegar a una nota porque tengo que conseguir entrar a una carrera”.

Celia Jiménez, otra estudiantes de 42 Málaga, tampoco se había adentrado dentro del mundo de la programación informática, ya que estudió Marketing e Investigación de Mercados y centró su experiencia laboral en el sector de la hostelería. Sin saber que era siquiera una terminal se adentró en este centro y ahora busca enfocar su formación en el Big Data y unirlo al mundo de la investigación. Jiménez es una de las 20 estudiantes que está becada en alojamiento por el campus y gracias a ello puede permitirse estos estudios y “crear un futuro con lo que sabía antes y lo que enseñan aquí”.

Adquirir los conocimientos necesarios para así dejar una huella en la sociedad en el futuro. Este es el objetivo que Pedro Tejero, uno de los estudiantes más jóvenes de 42 Málaga, se ha marcado. Es de Archidona, ha estudiado Ingeniería Industrial y está inmerso en la formación en computación cuántica con IBM. Esto quiere decir que está formándose para en un futuro lograr, a través de la física cuántica, resolver problemas que no se han podido resolver hasta ahora y las máquinas tampoco pueden. Tejero incidió en que algo muy positivo del campus es que “las personas que conoces aquí son tus compañeros, pero pueden ser tus futuros socios o compañeros de trabajo”. Por ello, incidió en que todo aquel que no se ha adaptado al sistema educativo tradicional debe pensarse el estudiar en Campus 42 de Andalucía porque “puede que les cambie la vida”.