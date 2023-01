“Castigados” tras aprobar la OPE del SAS

“Engañados”, “frustrados”, “indignados” y “castigados”... Así se sienten decenas de médicos especialistas que han aprobado la oposición del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Su ilusión por tener estabilidad y consolidar la plaza se ha transformado en decepción.

Porque tras publicarse el listado definitivo de aprobados, el SAS sacó un número de destinos en hospitales a elegir que cinco días después no sólo redujo en número, sino que además circunscribió prácticamente a comarcales. Así que profesionales con una buena nota y muy subespecializados en centros de referencia, que podrían permanecer en grandes hospitales, se debaten ahora entre ocupar su plaza en un comarcal, renunciar a ella y esperar a la próxima oposición o pedir una excedencia y pasarse a la privada.

Entre los especialistas afectados hay radiólogos, anestesistas, rehabilitadores, nefrólogos y anatomopatólogos, entre otros. Por lo menos, en Málaga suman una veintena, la mayoría de las dos primeras especialidades. “Entendemos que hay que cubrir las plazas en los comarcales, pero pedimos que la oferta sea equilibrada entre los grandes hospitales y los comarcales para que no se quite a muchos profesionales la posibilidad de consolidar su plaza en la capital”, esgrimía el vocal de hospitales del Sindicato Médico de Málaga, Rafael Maese. Y agregaba:“No se trata de favorecer a nadie, sino que la oferta de plazas sea equilibrada entre los hospitales de la capital y los comarcales y que la gente elija en el orden que le corresponda”.

El problema se produce con la oferta pública de empleo (OPE) de 2018-2021, la “OPE de castigo”, como le llaman. Los profesionales hicieron el examen el 31 de octubre de 2021. Más tarde, se publicaron los listados definitivos de aprobados y el SAS ofertó cientos de plazas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (Boja). Pocos días después, con gran parte de los opositores con su selección de plaza completada y registrada telemáticamente, el SAS redujo el número de plazas y dejó sin oferta a hospitales de referencia. Los números son diversos según las especialidades. Por ejemplo, en Anestesiología, el SAS ofertó primero 16 plazas en el Clínico y 21 en el Regional. Tras la corrección, quedaron 11 en el primero y ninguna en el segundo.

Rocío Moreno lleva 16 años trabajando en el Hospital Regional. Forma parte del equipo de anestesistas de Neurocirugía de adultos. Tiene un niño de tres años y su vida hecha en Málaga. “Me siento engañada porque el SAS ha sacado plazas para cubrir los comarcales, pero ha obviado los hospitales de referencia. Si antes de la OPE hubiera sabido que iba a ser para una plaza en un comarcal, no me habría presentado porque no me interesa”, afirma.

Como el resto de especialistas consultados, plantea además el problema asistencial que se puede derivar de este galimatías que el propio SAS reconoce como “errores”. “En esta OPE pierde mi hospital. Yo puedo trabajar como anestesista en otra especialidad. Pero de la media docena de compañeros del equipo de Neurocirugía, dos estamos pendientes de esta OPE”, comenta. Por ello, advierte que el equipo perdería a dos anestesistas que están muy cualificados en la especialidad. Incluso añade que de la decena de anestesistas del Regional que han aprobado, ninguno puede optar a este hospital porque allí el SAS no ofertó plazas de la especialidad.

También hay radiólogos afectados por la situación. Es el caso de Almudena Pérez. Ella hizo el MIR en el Regional, luego trabajó en los comarcales de La Línea y Algeciras (Cádiz). Después se fue con su hijo de tres meses a Canadá para subespecializarse en Radiología de cabeza y cuello. Desde 2017 encadena contratos temporales en el Regional. Su trabajo es hacer TAC, resonancias, ecografías y biopsias de cabeza y cuello. De las 53 plazas que había en liza, sacó el puesto 6. Con esa nota, podía haberse quedado en su hospital. Pero el SASno sacó plazas en el Regional. Ahora, su opción más cercanas es el comarcal de la Serranía.

“Con mi subespecialización, no tiene sentido que me vaya a Ronda a hacer Radiología general. He aprendido mucho en los comarcales. Pero la Junta quiere arreglar el problema en las zonas de difícil cobertura con la OPE”, comenta. Acota que en el Regional hay sólo dos radiólogos especializados en cabeza y cuello. Insiste que con su perfil, va a ser difícil que la cubran, ya que quien la sustituya necesitará un rodaje. “Me debato entre dejar a mis pacientes e irme a Ronda; no coger la plaza y seguir encadenando contratos precarios o cogerla, pedirme una excedencia e irme a la privada”, confiesa. Luego añade: “Pero yo quiero crecer en la pública”.

Otro anestesista del Regional de la decena de este centro que ha sacado plaza recuerda que en el hospital hay unos 80 facultativos de la especialidad. Dice que el hecho que no hayan podido optar a una plaza en su hospital supone un problema personal para los afectados, pero también asistencial. “Si nos vamos los diez, se quedan en bragas. No les va a resultar fácil sacar 10 anestesistas de la manga”, advierte. Como Rocío y Almudena, también explica que trabaja con un equipo muy especializado en un tipo de cirugía. “Yo me puedo ir a Antequera o a Cabra, pero el equipo se queda cojo. Quien me supla tardaría mínimo un año en formarse. Nos sentimos engañados y frustrados”, afirma. Y dice que el SAS ha hecho una OPE que no permite la consolidación ni la conciliación. Por su parte, fuentes del Regional aseguran que las plazas no se quedarán sin cubrir.

El malestar se ha canalizado en una plataforma de perjudicados que ya amenazan con demandas contra el SAS.