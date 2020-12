El Centro de Transfusión insta a "hacer un hueco" en estos días para donar sangre

“Buscar un hueco” en estos días a pesar de las fiestas navideñas para acudir a donar sangre a fin de que no le falte a ningún paciente. Es el llamamiento que hace el coordinador médico del Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de Málaga, Mariano Lozano.

Málaga es una de las provincias andaluzas con mayor demanda debido a su elevada población y a la intensa actividad asistencial tanto de su sanidad pública como privada. Requiere unas 250 bolsas diarias.

Lozano explicó que las clases on line en la Universidad de Málaga han impedido que este año el CTTC lleve a cabo las colectas que se hacen habitualmente en noviembre entre su alumnado; algo que ha mermado sus existencias. “Por eso, instamos a las personas a que acudan a donar. Hay pandemia, pero se sigue necesitando sangre para pacientes oncológicos, accidentados de tráficos, enfermos que son operados. Nuestra actividad no puede parar, haya pandemia o no. Por eso hace falta ese empujoncito de la donación”, comentó.

La donación de sangre puede hacerse en el Centro de Transfusión del Hospital Civil o en los puntos móviles detallados en la página web www.donantesmalaga.org.