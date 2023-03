Málaga ya te lleva al Caminito del Rey en el Cercanías

La ampliación de los servicios de Cercanías Málaga – El Chorro/Caminito del Rey ya son una realidad. Este lunes se ha puesto en funcionamiento la nueva oferta que está formada por once servicios de lunes a jueves y sábados y trece los viernes y domingos. Además, estos nuevos servicios de proximidad tendrán un descuento del 30% en el billete sencillo Málaga – El Chorro/Caminito del Rey.

Estos servicios consisten en siete frecuencias de lunes a jueves y sábados, junto con nueve los viernes y domingos que se realizarán en trenes de la Serie 599 con paradas intermedias en Álora y Las Mellizas y con salida y llegada en la Estación de Málaga María Zambrano. De igual forma, se incorporan cuatro nuevos servicios con trenes Civia que realizarán el trayecto desde Málaga Centro Alameda hasta El Chorro. Este vehículo realizará paradas en Málaga María Zambrano, Victoria Kent, Los Prados, Campanillas, Cártama, Aljaima, Pizarra, Álora y Las Mellizas.

El trayecto durará 53 minutos desde Málaga Centro Alameda y 50 minutos desde Málaga María Zambrano hasta la estación de El Chorro/Caminito del Rey. Los primeros servicios del día saldrán a las 8:24 h. desde Málaga María Zambrano y a las 9:40 h. desde Málaga Centro. Asimismo, el último tren de regreso a la capital saldrá a las 20:18 h. desde El Chorro.

El billete de ida y vuelta costará 7 euros

En cuanto al precio del billete, para los viajeros ocasionales el billete de ida y vuelta tendrá un coste global de 7 euros (3,50 euros por trayecto). Además, el billete sencillo Málaga – El Chorro tendrá un coste de 4,40 euros gracias a la tarifa de proximidad que le aplica un 30% de descuento sobre el precio actual de los trenes de Media Distancia. En este sentido, cabe señalar que esta tarifa de proximidad se aplicará siempre y cuando una de las dos estaciones del trayecto (origen o destino) sea Las Mellizas o El Chorro/Caminito del Rey.

Con este nuevo servicio de proximidad, que se realizará a través de los trenes de cercanías de la línea 2, se quiere reforzar la conexión con esta zona que solo se podía realizar con los trenes regionales, los Media Distancia Málaga-Sevilla.

A la puesta en marcha de estos nuevos servicios han asistido el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas; el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas; el alcalde de Álora, Francisco Martínez; el alcalde de Pizarra, Félix Francisco Lozano, y miembros de ambas corporaciones municipales.

Un día histórico para la comarca del Valle del Guadalhorce

Por su parte, David Lucas ha asegurado que este nuevo servicio estará formado por 81 trenes en total, aunque no tienen una estimación exacta de cuántas personas podrían hacer uso de este tren. Eso sí, esperan que sea “un servicio utilizado” y que sirva de ejemplo para que se pueda poner en funcionamiento en otros puntos del país y de la provincia como, por ejemplo, en Antequera. Para ello, ha incidido que van a “analizar cómo evoluciona este servicio” y posteriormente valorarán donde podrían ponerlo en funcionamiento. Asimismo, ha señalado que también se han puesto en marcha nuevos servicios de proximidad en Córdoba y Murcia.

De igual forma, Francisco Martínez, alcalde de Álora, ha destacado que “es un día histórico” porque gracias a este nuevo servicio “un viajero que esté en la Costa del Sol o en Torremolinos puede hacer trasbordo en María Zambrano y con los nuevos horarios visitar el Caminito del Rey y volverse por la tarde en tren”. También ha remarcado que todos aquellos viajeros que se bajen en esta estación de tren podrán ir al Caminito del Rey cogiendo un autobús lanzadera que pasa cada 20 minutos.

Con estos nuevos horarios quieren reducir la llegada de vehículos a la zona de los pantanos, ya que allí “el aparcamiento es muy complicado porque hay menos sitio para aparcar”. En este punto, le ha apoyado el alcalde de Pizarra, Félix Francisco Lozano, que ha añadido que este nuevo servicio hace que la llegada de turistas sea “más sostenible en un momento que tenemos que cuidar mucho el medio ambiente”.

En este sentido, Lozano ha insistido en que con la ampliación de los servicios de este tren se han cumplido las dos reivindicaciones que venían haciendo: que el tren llegara al Caminito del Rey y tener más frecuencias, puesto que se redujeron por el Covid. “No era lógico que tuviéramos que venir en nuestros vehículos o en autobuses teniendo esta estación aquí bien dotada y en funcionamiento. Entendíamos que el tren de Álora tenía que subir, no en todas las frecuencias, pero sí en las más punteras y que se adapten mejor al turista”, ha señalado. Además, ha destacado que este tren va a beneficiar tanto al Caminito del Rey, como a todos los municipios que conforman la comarca del Valle del Guadalhorce.