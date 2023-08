Cerveza Victoria lamenta la polémica y apoya a las jugadoras y sus valores de esfuerzo

La empresa Victoria, cerveza oficial de la Selección Femenina de fútbol absoluto, anunció este sábado que lamenta “profundamente” la polémica surgida en los últimos días tras la final del Mundial que ganó España en Sidney y mostró su “total apoyo a las jugadoras y a los valores de esfuerzo y compromiso deportivo y humano ejemplar que han demostrado”.

Cuestionada la compañía por la situación, Cerveza Victoria contestó textualmente, que “quiere en primer lugar, reiterar sus felicitaciones al equipo femenino por su gran triunfo en la última competición, en la que se ha proclamado campeona del mundo. Hito que sin duda marcará el futuro del fútbol femenino en nuestro país”.

Respecto a los últimos acontecimientos relacionados con la Real Federación Española de Fútbol, Victoria lamenta profundamente la polémica surgida y manifestamos nuestro total apoyo a las jugadoras y a los valores de esfuerzo y compromiso deportivo, humano y ejemplar que han demostrado”, subraya en un comunicado.

“Victoria quiere resaltar que continuará apoyando a las jugadoras, al deporte en general y en especial a sus valores. Desde Cervezas Victoria confiamos que se tomen las decisiones adecuadas por los órganos competentes con el fin de velar por los derechos de las deportistas, y por mantener la esencia del deporte”, apostilla la compañía

Otros patrocinadores también se pronuncian

Sin embargo, ésta no es la única empresa que se pronuncia sobre la polémica de Rubiales. Iberdrola, principal patrocinadora de la Selección Nacional de Fútbol Femenino, ya comunicó su parecer este viernes, destacando cualquier actitud que "se desvíe o vaya en contra" de la defensa de la igualdad de derechos y la dignidad de las mujeres "no tiene cabida en el mundo del deporte ni en la sociedad". "Nuestro afán no es otro que el de continuar al lado de las mujeres deportistas para derribar obstáculos junto a ellas, para facilitar sus metas y alcanzar grandes objetivos", expresaron.