Ciudadanos reacciona y asegura que Cassá "no habla en nombre" de la formación en la Diputación de Málaga

Poco más de dos horas después de que arrancase el Pleno de la Diputación provincial de Málaga en el que Juan Cassá ha reaparecido tras tres semanas en silencio y lo haya hecho asumiendo aún la Portavocía de Ciudadanos en la institución, se conoce la reacción oficial del partido naranja. Por medio de un escueto pero contundente mensaje, la organización deja claro que Cassá "no habla en nombre" del partido en la sesión plenaria que aún se desarrolla.

En el mismo comunicado, informa de que la organización pidió mediante un escrito su baja como portavoz del grupo en la Diputación, "si bien dicha baja no se ha podido hacer efectiva en el Pleno de la Diputación celebrado esta mañana por problemas burocráticos de la institución".

Y añade: "A día de hoy Juan Cassá no ha tramitado aún su pase al grupo de no adscritos en la Diputación, como anunció en su día tras comunicar su baja de afiliación en Ciudadanos y sí materializó ante el Ayuntamiento de Málaga". Cabe recordar que fue el pasado 4 de mayo cuando Cassá anunció su decisión de darse de baja como militante de Cs y su intención de pasar a ser concejal y diputado no adscritos.