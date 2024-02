El Colegio de Arquitectos sobre el incendio de Valencia: "En Málaga hay edificios similares, pero que no cunda el pánico"

El voraz incendio que devoró un edificio residencial de 14 plantas en Valencia -en el barrio de Campanar-, a una asombrosa velocidad, ha desatado la preocupación de muchos vecinos sobre los sistemas de construcción de sus edificios, así como los materiales aislantes que los recubren. Desde el Colegio de Arquitectos de Málaga informan de que en la capital hay algunos edificios con características similares. Si bien, piden que "no cunda el pánico".

La decana de esta organización profesional, Susana Gómez de Lara, aclara que no hay un único motivo que explique la rapidez con la que se propagó el fuego de Valencia, sino un cúmulo de ellos. "El uso de una fachada ventilada con un panel sándwich de aluminio y con poliuretano como aislante unido a temperaturas altas, poca humedad y el viento que está haciendo estos días favorecieron el avance de las llamas", explica.

En el momento de su construcción, el edificio afectado cumplía con la normativa vigente en aquel entonces. Si bien, en 2017, un aparatoso incendio en la Torre Grenfell en Londres, que se cobró la vida de numerosas personas, cambió las reglas del juego. Esta modificación del Código Técnico, que entró en vigor en 2020, estableció que a partir de los 15 metros de altura se usase como aislante lana mineral, que no es inflamable, en lugar de poliuretano.

Además, Gómez de Lara añade que si el edificio presenta una fachada ventilada -que genera un efecto chimenea al calentar aire entre varias capas, logrando así estancias más cálidas- "cada ciertas plantas se debe hacer una compartimentación para que quede estructurada de la misma manera que se compartimentan los sectores de incendio, por ejemplo, de unas escaleras de un edificio de viviendas".

En Marbella, apunta la decana, hay edificios construidos con este sistema. Si bien, indica que la mayoría son de reciente construcción, por lo que "están regidos a especificaciones más estrictas en cuanto a seguridad contra incendios". En Málaga TechPark también recuerda haber observado edificios con el sistema constructivo mencionado, aunque asegura desconocer el aislante empleado.

"En la capital no es que sea lo más extendido, pero también hay alguno", dice. No obstante, insiste en que "no se debe generar una alarma". "Si hay alguien que tenga temor porque su edificio está construido con un acabado de panel sándwich y desconoce el aislamiento que pudiera tener o si su cámara es ventilada o no, siempre pueden ponerse en contacto con un técnico que les informe", manifiesta Susana Gómez.

Insta a que la ciudadanía se conciencie de que los edificios, durante su vida útil, han de conservarse y adecuarse, en la medida de lo posible, a la normativa vigente en cada momento. "Aunque esto no es obligatorio, toda mejora de los sistemas de seguridad al final repercuten en las personas que viven en los edificios". En esta línea, recuerda que los colegios profesionales "están para atender al público hacia un asesoramiento".

Sobre la normativa

En el año 2006 se publicó el primer Código e la Edificación, una normativa de obligado cumplimiento que contempla la necesidad de asegurar una clase e reacción al fuego de los materiales contenidos en los sistemas constructivos.

Según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, aunque el Código Técnico de 2006 advertía de la necesidad de asegurar una determinada reacción al fuego en los materiales constituyentes de soluciones constructivas, "la confirmación llega en diciembre de 2019 con la revisión, que especifica claramente que el material de la fachada debe tener unas determinadas condiciones, pero, de forma implícita, ya estaba en las ediciones anteriores".

Factores en el incendio de Valencia

Según fuentes del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España en el trágico incendio que ha devastado las dos torres de edificios en Valencia, hay que señalar "que aunque no estuviera en vigor el CTE de 2006, había normativa de obligado cumplimiento de protección antincendios". Y en cuanto al uso de poliuretano añade que "no se puede achacar a un material una determinada reacción al fuego. Hay muchos tipos de poliuretanos, no es un material prohibido, de hecho, y se puede trabajar con ellos paragarantizar su resistencia al fuego".

Así, desde el Consejo afirman que "no todos los edificios se comportan igual y en en el caso del incendio de Valencia hay que tener en cuenta varios aspectos, como que se trata de un edificio de gran altura, residencial, y que, además, se dieron unas condiciones meteorológicas excepcionales, una temperatura alta, baja humedad y fuertes rachas de viento". Actualmente está en curso la investigación.