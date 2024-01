Colegios de Málaga se unen para educar a los más pequeños en la paz

Lograr que el mundo sea un lugar mejor a través de la educación en la paz es uno de los objetivos de las Escuelas teaTEAMnos por la Paz. Este proyecto empezó hace tres años y lo conforman 10 colegios de la capital. Para educar a los niños en un entorno de paz y se sientan elementos constructores de esta, los centros educativo se han reunido este miércoles en el Campo de Fútbol de El Romeral para conmemorar el Día de la Paz y celebrar un encuentro en el que se han llevado a cabo diferentes actividades en una gymkana. Los más pequeños han asegurado que sin paz no puede haber un mundo justo y consideran que con la paz no habría guerras y las personas no fallecerían en ellas.

Con la meta de contribuir en la construcción de un mundo mejor, en este proyecto participan más de 5.000 alumnos desde hace tres años. Estos estudiantes provienen de 10 centros educativos de Teatinos y Puerto de la Torre que son CEIP Pintor Denis Belgrano, Almudena Grandes, Rectora Adelaida de la Calle, Enrique Tierno Galván, Pintor Félix Revello de Toro, Los Olivos, Gandhi, Carmen de Burgos, María de la O y Luis Buñuel.

Asimismo, en el encuentro celebrado este martes han asistido unos 700 alumnos de 5º de Primaria. Además, con este evento celebran la paz no solo como un ideal, sino como una práctica diaria, incrustada en la educación y en las pequeñas acciones que construyen una sociedad más justa y armoniosa.

En este sentido, la directora del colegio Gandhi, Raquel Paneque, sostiene que este encuentro es el “colofón final” al trabajo que llevan realizando tres años. El primer año la iniciativa se llamó Somos de la Paz en la que trabajaron el hecho de que “todos somos elementos de paz que podemos construir una sociedad más justa”. Al curso siguiente inculcaron a los niños en que los elementos de la mochila también puede ser parte de la paz como por ejemplo “el pegamento sirve para unirnos y la tijera para cortar con la violencia”.

De igual forma, Paneque incide en que el tercer año coincide con que “cada vez hay más guerras y los niños se preocupan”. Por ello, quieren que sepan que son “constructores de la paz" y estén seguros de que es algo real y no un concepto abstracto.

Con unos 10 u 11 años, los estudiantes de quinto de primaria tienen claro que sin la paz no puede haber una sociedad justa, ni un mundo mejor. Guillermo del colegio Pintor Denis Belgrano asegura que “sin paz el mundo estaría descontrolado y no sería nada normal”. Justo a su lado, Elia del Rectora Adelaida de la Calle añade que “sin la paz no estaríamos aquí haciendo lo que hacemos todos los años y juntarnos para celebrar el día de la paz”.

Por otro lado, Carolina del colegio Pintor Félix Revello de Toro incide en que ellos pueden contribuir en la paz al llevarse “bien con los compañeros de clase y tratando bien a las personas”. Además, Chloe de Luis Buñuel señala que en su caso ella ayuda a llevar la paz en su colegio al formar parte de una patrulla y “cuando se pelean yo actúo y ayudo para separarlos”.

En definitiva, estos pequeños lo que quieren es que “no haya guerra y estemos todos en paz”, según Martina del colegio Gandhi. Al igual que Raquel de Los Olivos que remarca que con la paz no habría guerras y nadie fallecería porque “hay muchas personas que mueren en ellas”.