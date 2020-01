Rebajas en bucle

Los clásicos cambian. Aunque el 7 de enero seguirá siendo el día que comienzan las rebajas, ya no es lo que era antes: las colas ya no son tan largas ni la emoción tan exorbitante. Y basta con un paseo mañanero por la céntrica calle Larios para apreciar el cambio de paradigma.

En la esquina de la Plaza de la Constitución, a primera hora, una madre y su hija adolescente caminaban apresuradas. La primera, cargada de bolsas, se mostraba ansiosa por llegar a los establecimientos previstos para enmendar los regalos con los que los Reyes Magos no lograron acertar. "A ver si me quedo sin talla", suspiraba. Las devoluciones no son, como se suele decir, moco de pavo estos días. Su hija se veía más tranquila: comenzaba un día de compra con mamá, pero para ella las rebajas no empiezan el día 7.

Inditex o El Corte Inglés han sido de los pocos grandes grupos que han esperado hasta esta tradicional jornada para colgar los carteles de sales (rebajas, en inglés), aunque únicamente en los escaparates de sus tiendas físicas. La firma de Amancio Ortega, como en anteriores años, ha adelantado las rebajas en su tienda online a la noche anterior y El Corte Inglés viene ofreciendo descuentos en moda, accesorios o calzado de hasta el 40% desde el pasado 26 de diciembre.

Si hablamos de las causas del cambio de paradigma que ha hecho que las rebajas ya no sean lo que eran es esencial partir de la liberalización que el Ejecutivo de Mariano Rajoy implantó en 2012. Con su aprobación, los periodos de rebajas, hasta entonces regulados y restringidos a dos por año (uno en verano y otro en invierno), desaparecieron. Ahora, cada comercio las hace cuándo y cómo quiere y el calendario se ha reconfigurado con otras fechas claves como el 'Black Friday' o el 'Cyber Monday'.

De la mano de este cambio, se ha sobrevenido en los últimos años la implantación, cada vez mayor, del comercio electrónico. Muchos compradores optan por adquirir los productos desde el sofá de casa (y antes que en las tiendas físicas).

"Las ventas on line y las nuevas costumbres han hecho que vivamos en unas rebajas permanentes y eso ha provocado que se haya perdido el atractivo, pero a pesar de ello, estas rebajas de enero siguen teniendo un sentido, liquidar el stock", explica José Carlos Cutiño, delegado en Andalucía de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). En su opinión, estos cambios tienen un perdedor: el comercio tradicional.

La OCU ha lanzado una serie de recomendaciones para estas fechas entre las que Cutiño destaca "llevar una lista con lo necesario y un presupuesto cerrado". "El consumidor debe evitar incurrir en un gasto compulsivo e innecesario", recalca. Pero esta situación en muchos casos se ignora. Precisamente, a principios de calle Larios, a media mañana, una pareja comenzaba su maratón particular de rebajas. "Venimos a mirar, sin ningún propósito. Tenemos la mente abierta y un máximo de 100 euros para gastar", explicaban.

Según la Unión de Consumidores de Andalucía, los malagueños gastarán una media de 104 euros en las rebajas de invierno. El presupuesto en la provincia es el segundo más alto de Andalucía, solo detrás de Almería y con nueve euros por encima de la media regional. Para muchos, estos consejos pueden venir tarde ya que según cifras de Deloitte, el Black Friday se llevó el 23% del presupuesto total de los españoles para Navidad.

En números, Málaga también se coloca a la cabeza en las previsiones de contrataciones. Según un estudio de Randstad para este periodo, la provincia generará entre enero y febrero 5.200 nuevos empleos gracias a la campaña de las rebajas posnavideñas. Será la tercera a nivel andaluz que más empleo cree, detrás de Cádiz (6.800) y Sevilla (6.160).

Este documento sirve para constar el cambio de paradigma: las rebajas de invierno siguen estando, pero de otra forma. Prueba de lo primero es que el balance en número de contratos de la última década es positivo. En concreto, en 2020, la provincia experimentará un incremento de un 3,8%, según las previsiones. Sobre lo segundo, el informe señala la consolidación de otra tendencia: la influencia del aumento del comercio electrónico en la contratación. Según Randstad, el transporte y la logística serán los ámbitos que liderarán la generación de empleo, con el 58% de los nuevos contratos. Tras ello, los perfiles demandados serán de comercio.