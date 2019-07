Los pequeños comercios, “desilusionados” con las rebajas en Málaga

El periodo de rebajas empezó oficialmente en julio en todos los establecimientos comerciales de la provincia de Málaga aunque la sensación ante los resultados obtenidos en estos primeros días es dispar.

El presidente en funciones de la Federación de Comercio de Málaga (Fecoma), Enrique Gil, asegura que en Málaga se están produciendo dos fenómenos. “En la capital hay optimismo en las franquicias situadas en el centro y piensan que van a tener un moderado incremento de las ventas, mientras que en los pequeños comercios que están ubicados en las zonas limítrofes del centro sí hay desilusión y pesimismo”, subraya Gil, quien señala que “el periodo de rebajas solo está sirviendo para beneficiar a las cadenas y a las grandes superficies, pero los pequeños comerciantes ya no creen en las rebajas, están desilusionados y muy descontentos”.

Salvador Pérez, presidente de la otra patronal existente en la provincia, Comercio & Málaga, destaca, por su parte, que aún no tienen datos sobre el comportamiento de los establecimientos en esta temporada veraniega de rebajas, aunque sí afirma que “hay público y en este pasado fin de semana se ha vendido, aunque los que peor lo pasan son siempre los pequeños”.

El periodo de rebajas se ha relativizado tanto que ya no es un punto marcado en mayúsculas en el calendario de cualquier comercio. Las grandes cadenas hacen descuentos prácticamente todo el año, a lo que hay que sumarle rebajas por tarjetas de fidelización o campañas específicas tanto en tiendas como en sus páginas en internet. También proliferan los outlets on line y físicos, por lo que no hay que esperar a julio o enero para encontrar buenos precios.