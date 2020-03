Continúa grave el médico jubilado que está en la UCI del Clínico de Málaga por coronavirus

El médico jubilado, de 73 años, que está en la UCI del Clínico por coronavirus continúa grave. Así lo ha indicado la Consejería de Salud y Familias en su informe de este martes a las 19:30. El Servicio de Medicina Preventiva del centro sigue estudiando el origen del contagio.

El facultativo está hospitalizado desde el domingo pasado, cuando ingresó por problemas respiratorios que evolucionaron a una neumonía. Es el único hospitalizado en la comunidad autónoma ya que el hombre de 62 años que estaba en el Virgen del Rocío recibió el alta este lunes y el joven de 28 años residente en Milán (Italia) que fue ingresado en el Hospital Mediterráneo de Almería pudo abandonar el centro el sábado.

El médico hospitalizado en la UCI en Málaga trabajó hasta su jubilación precisamente en el Clínico. Es muy conocido en este hospital y además tiene patologías previas por lo que su ingreso ha causado cierta preocupación entre sus compañeros.

Se estudia si el origen del contagio en este caso fue una visita de un familiar que llegó desde Italia hace unos días, aunque este extremo aún no está confirmado. El facultativo permanece en un box de aislamiento en la UCI y está recibiendo los tratamientos para combatir el virus. Con este suman ya 13 los casos por esta patología en la comunidad autónoma.

En las últimas horas no se ha registrado ningún nuevo caso de contagio en Andalucía. El estado de los demás pacientes confirmados sigue siendo estable. Según Salud, algunos de ellos están "asintomáticos y continúan en seguimiento activo en su domicilio con todas las garantías de seguridad y atención, tal y como dictaminan los protocolos del Ministerio de Sanidad para estos casos".

Además de informar sobre la situación de los pacientes, la Consejería de Salud y Familias ha dado a conocer que ha puesto en marcha un grupo de monitorización "como herramienta fundamental en el control y seguimiento de los casos en estudio de coronavirus" para conocer la información en tiempo real de los centros hospitalarios y de primaria. Una actividad que se mantendrá de forma ininterrumpida de lunes a domingo, festivos incluidos. Estos grupos de monitorización los forman referentes, "completamente implicados y conocedores de sus centros", y por Asistencia Sanitaria, que ha permitido una sistemática de trabajo muy operativa y ejecutiva.

La Consejería también informó que siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad, los eventos deportivos profesionales donde se espere una alta presencia de público que provenga de las zonas de riesgo se celebrarán a puerta cerrada. No obstante aclaró que esta indicación, por el momento, no es aplicable en Andalucía ya que no hay previsto ningún acontecimiento de estas características.

Asimismo, Salud indica que tras la última comparecencia del ministro de Sanidad y en consenso con los colegios profesionales de médicos y enfermería, se suspenden "todos aquellos seminarios y congresos que impliquen a los profesionales sanitarios con el fin de proteger al personal y a los pacientes ingresados o ambulatorios, así como a sus acompañantes". También se aplazan las actividades docentes relativas a prácticas pregrado.

El grupo Asesor de Coronavirus en Andalucía se reunió este lunes en la sede de la Consejería de Salud y Familias, para analizar las nuevas instrucciones del Ministerio de Sanidad. La Administración autonómica destaca el "contacto permanente" y la "colaboración para reforzar las medidas operativas según los criterios que se vayan definiendo en cada momento". Una vez más, las autoridades sanitarias andaluzas transmiten un mensaje de tranquilidad, recordando que los profesionales del Sistema Andaluz de Salud mantienen en todo momento actualizada su formación e información sobre los últimos cambios que en este sentido se puedan producir.

Por otra parte, la Consejería hizo un balance de las llamadas recibidas en Salud Responde en el 955 54 50 60, "teléfono puesto a disposición de los ciudadanos para resolver cualquier duda o cuestión que pueda surgir". Desde el 25 de febrero hasta el 1 de marzo el centro coordinador del 061 ha recibido 1.017 peticiones de asistencia por coronavirus y se han atendido 1.611 llamadas por este motivo.

La Empresa pública de emergencias sanitarias ha reforzado con 8 nuevas líneas internas (una por provincia) las comunicaciones entre el centro de Salud Responde y los centros provinciales del 061. Además, la Consejería de Salud y Familias ha habilitado un apartado en su web con información actualizada sobre el coronavirus.