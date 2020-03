Coronavirus: De Londres a Málaga y dispuesto a seguir ayudando

Casto López lleva desde este viernes en Málaga, en su casa junto a su pareja, pero se pasó los últimos cinco años ejerciendo como enfermero en Reino Unido, en Londres, en un importante hospital de la capital especializado en oftalmología, su rama. "No me gustaba nada la situación que se estaba viviendo allí. Para vivir una situación excepcional prefiero hacerlo en mi país, cerca de nuestras familias", reconoce el joven, que critica la gestión en las islas británicas.

"Pese a tener el ejemplo de lo que está pasando en España, no se ha seguido ningún protocolo, solo se han dado recomendaciones hasta hace un par de días que se ha iniciado la cuarentena", apunta el sanitario, que trabajaba en quirófano y veía como se iban cancelando operaciones menores, dándole únicamente cabida a las emergencias, de ahí que comenzaran a trasladar a compañeros a zonas dedicadas al coronavirus: "Nos estaban haciendo valoraciones a ver qué experiencia previas tenemos para mandarnos a UCIs y otras plantas de hospital todo relacionado con la pandemia".

López cuenta que "la situación en Londres se descontroló, en hospitales pequeños ya habían declarado la situación de emergencia y en hospitales como el Saint Thomas –el más grande de la capital–, "ya tenían prácticamente todas las camas completas por el coronavirus; otros departamento han tenido que cerrar para ser usados para pacientes de Covid-19". Sobre la falta de material en Londres, el enfermero comenta que "se tuvo material suficiente durante el comienzo de la pandemia pero a medida que ha ido avanzado y creciendo el número de pacientes el material sí ha faltado". Y recalca que la carencia es "sobre todo de personal sanitario", ya que "había hospitales en los que en la UCI había un enfermero por cada tres positivos por coronavirus, cuando lo normal es uno-uno [un enfermero por cada paciente]".

"En Londres la gente está muy poco concienciada, no solo eso sino que tenían mucho desconocimiento", recalca el malagueño, que considera que el Gobierno británico "no se lo ha tomado en serio". "Los españoles que teníamos el ejemplo de nuestras familias y amigos, sabíamos que la situación allí se iba a poner igual que en España en un plazo de una semana. Y el metro lleno hasta hace dos días...", apunta López, que afirma que "uno de los motivos por los que nos hemos vuelto es precisamente por Boris Johnson".

Casto recalca que "siendo sanitarios sabemos de la importancia de las medidas y creemos que no se lo ha tomado en serio. Yo personalmente me he sentido desprotegido por el gobierno, tanto laboral como personalmente". "Vamos a pasar la cuarentena aquí y si vemos que necesitan que echemos una mano en la bolsa de Málaga lo haremos. En estos momentos prefiero ayudar a mi país que a otro país que se beneficia de los servicios de los españoles que estamos fuera".