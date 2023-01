La Costa del Sol exige de una vez por todas la construcción del tren litoral

Las administraciones locales, el sector productivo y los agentes sociales de la Costa del Sol han reclamado la construcción del tren litoral que conecte la comarca occidental con la capital para dar solución a los problemas de movilidad en la zona, un proyecto de infraestructura ferroviaria que debe solicitarse a las administraciones de ámbito superior desde la unión y el consenso de todos los ayuntamientos para dar un impulso al proyecto, que vendría a revertir un modelo más sostenible, según varias fuentes consultadas.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha puesto de relieve que se conoce la “rentabilidad” de conectar por la vía ferroviaria la ciudad de Marbella con “el tren que conecta Málaga con Madrid o el Aeropuerto”, subrayando que “solamente hace falta la voluntad de sacarlo adelante”, por lo que espera que haya un cambio de Gobierno para decidir “dónde van esos fondos, sobre todo europeos por la inversión que supone”.

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha considerado por su parte que “la Costa del Sol no puede renunciar a un proyecto estratégico, sostenible y moderno como el tren litoral”, destacando que “para reducir de forma considerable el tránsito de vehículos en una zona turística como la Costa del Sol, la ejecución de esta infraestructura es imprescindible para que continúe siendo un destino competitivo y de calidad”.

Así, ha señalado que “traer la conexión ferroviaria hasta Estepona debe ser un objetivo a cumplir porque posibilitaría mejoras sustanciales en la movilidad entre los municipios de la Costa del Sol con la capital, creando una alternativa a los medios de transporte actuales”.

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, ha valorado que el proyecto del tren litoral “es trascendental”, el cual ha recordado que “llevamos reivindicando muchos años y que es crucial para mejorar las posibilidades de movilidad de nuestros vecinos y visitantes”.

Mula ha señalado que la ciudad está “muy bien conectada con la capital, el Aeropuerto y la Estación de ferrocarril”, por lo que ha solicitado ampliar la frecuencia del tren de Cercanías, pero ha lamentado que “no es así con los municipios más occidentales de la provincia, fundamentalmente Marbella, donde trabajan muchos fuengiroleños y donde se encuentra nuestro centro hospitalario de referencia, el hospital Costa del Sol”. En lo que respecta al turismo, ha indicado que “necesita medios de transporte colectivos para desplazarse hasta cualquier punto de interés de una zona tan importante como la Costa del Sol”.

Mula ha destacado que el tren litoral “ofrecería una alternativa magnífica a nuestros vecinos y visitantes” a la autovía o a la autopista, así como ha resaltado “los beneficios medioambientales que aportaría a nuestro entorno la reducción del tráfico en ambas carreteras”, lo que impactaría a los visitantes a la hora de visitar otros municipios o “alojarse en cualquiera de los puntos más atractivos de la Costa del Sol”.

El Ayuntamiento de Benahavís ha indicado que sería “una muy buena opción” para resolver los problemas de movilidad de la comarca occidental, además de ser un medio de transporte “más sostenible y mucha más gente utilizaría el tren litoral”. A ello ha agregado que “es algo muy interesante porque contaminaría menos, con menos vehículos y menos accidentes”.

Desde el Ayuntamiento de Torremolinos han destacado que el tren litoral es “un proyecto clave para mejorar la movilidad en una de las zonas con más saturación de tráfico privado” como es la Costa del Sol, por lo que apuesta por “crear una alternativa de transporte al vehículo privado que permita recorrer la Costa del Sol en un tiempo razonable”. Asimismo, ha puesto de relieve que es una iniciativa “fundamental desde un punto de vista turístico, pero también sostenible porque reduciría considerablemente el movimiento de vehículos, facilitando la movilidad y las conexiones entre Málaga y todo el litoral occidental, conurbación que supera ampliamente el millón de habitantes”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Benalmádena ha apuntado que por su “posición de centralidad geográfica en la Costa del Sol, que nos sitúa a escasos minutos tanto del Aeropuerto como de la estación del AVE, y la conexión con la línea de Cercanías, las necesidades de movilidad se encuentran bien cubiertas”.

No obstante, desde el Consistorio han señalado que “resulta obvio que un tren litoral que vaya más allá de Fuengirola es una propuesta ampliamente positiva para la mejora de la movilidad en la provincia, pero antes habría que cuantificarla y consensuarla entre todos los ayuntamientos afectados”. En este sentido, han remarcado que “actualmente no existe un proyecto de plan litoral, ni una propuesta unánime al respecto que recoja con detalle aspectos como el trazado del recorrido o el tipo de tren más adecuado”.

El Ayuntamiento de Mijas ha valorado que “el proyecto de un tren litoral que conecte a los municipios de la Costa del Sol más allá de lo que actualmente contamos es sin duda algo positivo, pero para que este sea una realidad factible es fundamental que se tenga en cuenta a los municipios afectados y a sus ayuntamientos, de modo que se adapte a las necesidades de movilidad según la zona y se pueda cuantificar el coste de este mega proyecto”.

“Por desgracia, hasta la fecha no existe un proyecto de plan litoral, una propuesta unificada al respecto no solo en cuanto al trazado, sino tampoco sobre el de tipo de tren”, han destacado, agregando que “todo lo que sea sumar para mejorar la conectividad en nuestra zona será siempre bienvenido, especialmente para aquellas que soportan un mayor volumen de tráfico”.

Plataforma por el Tren Litoral de la Costa del Sol

La Plataforma por el Tren Litoral de la Costa del Sol ha vuelto a reivindicar que “este medio de transporte es el que puede solucionar los índices medios diarios de tránsito de vehículos por la carretera que tenemos a día de hoy”, así como ha defendido su carácter “ecológico”, por lo que ha puesto de relieve “la viabilidad y que los efectos beneficiosos sociales, en cuestiones de tiempo o medioambientales son muy elevados”, según ha destacado su portavoz, Violeta Aragón.

La “movilidad interna” entre los municipios de la comarca occidental es otro de los puntos que ha puesto de relieve, asegurando que “ya no son ciudades independientes, sino que tenemos una policentralidad con unas zonas urbanas amplias” con “movimientos habituales de vecinos de Mijas que trabajan en Málaga o en Fuengirola”, algo que “hay que resolver porque luego los problemas se agravan cuando llega el verano y tenemos una población flotante de un 20%”.

“Un medio de transporte colectivo como el ferrocarril solucionaría los problemas de accidentalidad, que ahora mismo somos muy elevados en esa zona por la cantidad de tráfico que soporta y el tipo de carretera que tenemos, que está dentro de zonas urbanas y que tiene muchas incorporaciones a la vía”, ha agregado.

En cuanto a la mejora de la prestación de servicios, la también secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga ha valorado que “estamos intentando ser líderes en atracción del teletrabajo, de gente que viene de otros países para trabajar en Málaga, y para eso tenemos que darle una buena conectividad”, por lo que ha abogado por “buscar para hacer esa conexión desde el AVE y desde el Aeropuerto con toda nuestra costa”.

En cuanto a la desidia del Estado para desarrollar el proyecto, ha opinado que “es una cuestión de oportunidad política” al ser “muy complicado y a muy largo plazo”, y por tanto, “no se ve esa rentabilidad inmediata”, al tiempo que ha apostado por “un consenso entre todos los partidos y marcar unos hitos que sean cumplidos por todo aquel que llegue al Gobierno”. Antes de hablar de inversión, ha preferido apuntar a realizar “unos estudios de viabilidad serios desde el punto de vista técnico o del trazado y de viabilidad de lo que aporta a la sociedad”.

Tejido productivo

El decano del Colegio de Arquitectos de Málaga, Francisco Sarabia, ha valorado que sería interesante hacer “estudios, análisis y propuestas de rango supramunicipal”, destacando que “hay varios puntos que tratar respecto a la movilidad del litoral”. De este modo, ha apuntado a varias alternativas como “prolongar el tren de Cercanías, que termina en Fuengirola, al menos hasta Marbella o Estepona; un tren de Alta Capacidad de desde la capital hasta Algeciras y luego está el transporte más metropolitano, que propone autobuses y un sistema de intercambio modal en la capital”.

“Hay que ser valientes y atrevidos y exigir a las administraciones competentes, que son la central y la autonómica, que se involucren y que apuesten definitivamente por fortalecer la movilidad en la Costa del Sol y todo el litoral hasta Algeciras”, ha subrayado el decano, quien ha remarcado que la solución pasa por que “haya un alineamiento razonable entre los distintos responsables de las zonas del litoral y que de forma única vayan a reivindicar a instancias superiores la construcción y el desarrollo de esa infraestructura”.

Al hilo de ello, ha señalado que “los políticos no lo ven como una urgencia y no ven la Costa del Sol como una actividad productiva”, ya que “la entienden como una actividad lúdica y de ocio”, lo que ha tildado como una “visión equivocada” en base a que “Marbella es de las ciudades de más de 50.000 habitantes, la única que no tiene conexión ferroviaria”.

Sarabia ha mencionado las “dificultades” que existen en torno al desarrollo del proyecto como que “hay llevar a cabo muchas expropiaciones”, recordando que “en su momento se había reservado suelo, pero no está del todo expedito y no está libre”. Entonces, ha opinado que la forma de revertir el modelo es con “una apuesta decidida desde la administración central y la autonómica, que son las responsables de vertebrar y de equilibrar el transporte en nuestro territorio”.

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de empresarios hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Javier Hernández, ha incidido en que el proyecto del tren litoral “tiene una importancia vital” en una comarca conectada por vía terrestre “con una continua congestión en la autovía A-7 ya durante la temporada baja”, así como ha subrayado “los problemas de sostenibilidad y de emisiones de CO2” que genera.

El empresario ha considerado que “el tren litoral contribuiría a eliminar esos puntos negros de la autovía, así como mejoraría la calidad de los servicios” a nivel turístico y residencial, ya que la congestión “supone tanto para los visitantes como para los residentes que vayan a coger un avión para ir a otros destinos de vacaciones, un estrés importante a la hora de valorar desde el punto de vista de la satisfacción el destino, y por consiguiente, la prescripción y la fidelización”.

“Podríamos hablar de que la Costa del Sol y la provincia de Málaga serían desde el punto de vista de la movilidad uno de los destinos turísticos más competitivos de toda Europa, incluyendo Turquía, dado que no existen de infraestructuras parecidas en ninguno de los destinos vacacionales existentes ahora mismo en la cuenta Mediterránea”, ha remarcado. Al mismo tiempo, ha puesto en valor la incidencia en la actividad productiva, ya que “si hay un medio de transporte que más se puede ajustar a los tiempos y a los programas en las frecuencias punto a punto en cuanto a puntualidad, siempre ha sido el tren”. Otro de los beneficios sería “la facilidad que uno tendría de poder visitar distintos destinos en la Costa del Sol con la disponibilidad de ese tren litoral, pues sería mucho mayor, con lo cual habría una visita cruzada de destinos con una mayor intensidad que lo que hay ahora mismo”, además de ser una “alternativa sostenible”.

Desde la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Marbella (APYMEM), han valorado que el proyecto del tren litoral es “clave para la mejora de la movilidad en beneficio de los diferentes municipios que conforman la Costa del Sol, sobre todo en la parte occidental”, ya que mejoraría la comunicación entre municipios y entre las zonas residenciales alejadas de los centros urbanos y de servicios.

Según han indicado, esta iniciativa “dotará a la Costa del Sol de un servicio de transporte efectivo por garantizar, en cierta manera, puntualidad y seguridad”, siendo una alternativa por la que “los ciudadanos, los residentes y los turistas puedan apostar por este tipo de transporte público en sus desplazamientos para realizar sus visitas, compras o desplazamiento de trabajo”.

Desde el colectivo han apostado por “establecer vías de movilidad alternativas en apoyo a la Autovía del Mediterráneo A-7”, al tiempo que han incidido en que una infraestructura de estas características “garantizaría al turista y al residente una movilidad segura y confiable en cuanto a puntualidad por los diferentes municipios de la Costa del Sol, y así cubrir sus necesidades personales, sociales y de ocio”, lo que repercutiría en una mejora de los servicios del destino turístico.

El presidente del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) Marbella, Juan José González, ha manifestado que “el tren litoral vendría a paliar esos problemas de movilidad” de la Costa del Sol y que “muchísima gente como trabajadores, residentes, extranjeros o turistas ocasionales utilizasen ese medio de transporte, y por lo tanto, eliminasen o redujesen la densidad del tráfico, tanto en la CN-340 como en la autopista”.

Además, ha considerado que “el tren de litoral podría reducir sensiblemente la huella de carbono que ahora mismo estamos emitiendo como consecuencia de la necesidad de desplazarse desde Marbella, Estepona, Casares o Manilva hacia a la capital de la provincia usando nuestros automóviles”. Ello “haría el destino más atractivo y seríamos más competitivos al nivel que queremos serlo, especialmente en Marbella”, ha añadido.