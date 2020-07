Cultura rechaza por segunda vez el plan de Urbanismo para el Astoria

Un segundo informe desfavorable emitido por la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía vuelve frenar en seco la apuesta del Ayuntamiento de Málaga de disponer de cierta manga ancha para dar encaje al proyecto de transformación de los antiguos cines Astoria y Victoria.

La negativa del departamento autonómico toca de lleno la propuesta municipal de flexibilizar el planeamiento urbanístico del Centro, el denominado Pepri Centro, sobre parcelas de equipamiento público, de manera que se simplifique la construcción de edificios singulares que sobrepasarían los actuales márgenes fijados en temas como la altura, los volúmenes y los usos permitidos.

Cultura vuelve a ser taxativa en el informe, fechado el 28 de junio, incidiendo en las discrepancias ya plasmadas en una primera respuesta de noviembre del año pasado. En la misma, se opone de plano a la pretensión de la Gerencia de Urbanismo de que se abra la mano del planeamiento para permitir que el uso de hostelería como "asociado al equipamiento", pudiendo llegar a superar el 50% de la edificabilidad de la parcela.

"No debería habilitarse ningún uso de forma mayoritaria que no fuese el propio de equipamiento; cabe indicar que esta cuestión es clave, ya que el propio carácter de equipamiento es el que justificaría, llegado el caso, una valoración favorable al no cumplimiento de algunos de los parámetros de la ordenanza de edificación", precisan los técnicos de la Junta. De manera precisa, insisten en la necesidad de modificar la redacción del apartado cuarto del nuevo artículo del Pepri propuesto, reclamando una aclaración en la relación de los usos que se proponen como compatibles y cuales como asociados.

Atendiendo al documento de Cultura, el Ayuntamiento también propone que se puedan autorizar "actividades musicales o de otro tipo de eventos que puedan desarrollarse de forma esporádica y programada en salones de actos o teatros, considerándolas en la categoría de equipamientos y no como usos de servicios terciarios". A esto se suma la desaparición de la limitación de localizar el uso de hostelería en planta baja, primera y sótano.

A esta primera discrepancia se suma una segunda de similar contundencia. Cultura reitera su negativa a aceptar la propuesta de Urbanismo de "eximir por completo del cumplimiento de las ordenanzas de edificación del PGOU y del Pepri a los equipamientos singulares".

En el informe de noviembre del año pasado ya advertía de que "no procedía" tal planteamiento, a pesar de lo cual Urbanismo, en la documentación remitida a finales del pasado mes de marzo, insistía "en la conveniencia de lo propuesto, para posibilitar la incorporación de edificios de arquitectura contemporánea que no cumplan las condiciones de fachada y cubiertas obligatorias en el Centro Histórico". Según el Consistorio, una propuesta que sólo podría aplicarse en tres solares.

Si bien los técnicos autonómicos entienden que "puede ser conveniente" flexibilizar ciertas condiciones de edificación, consideran "que no se justifican algunas de las determinaciones propuestas por el nuevo artículo". "No se aprecia (…) la necesidad de eliminar a los nuevos edificios del cumplimiento de las ordenanzas que se han aprobado, precisamente, para que los nuevos edificios y las reformas y rehabilitación de los existentes conserven los valores del Conjunto Histórico", añaden. Y recuerdan que ya el planeamiento actual permite flexibilizar determinados parámetros mediante la aprobación de los correspondientes estudios de detalle.

Aunque la posición de Cultura es clara respecto a este asunto, hay prevista una reunión de los dos organismos la próxima semana. La previsión es que en ese encuentro puedan aclararse las dudas existentes. La pretensión de Urbanismo es que ello sirva para ir adelante con este ajuste del Pepri, clave para poder acometer la operación de transformación del Astoria, solar donde continúan los trabajos arqueológicos.

El proyecto futuro se sustenta sobre la idea de colaboración público-privada, lo que hace necesario que el proyecto a materializar permita una rentabilidad económica al promotor. Hasta la fecha, la iniciativa con más opciones de ejecutarse es el planteado por Malaga All Space, que incluye como protagonista un auditorio que quedara situado en dos plantas de sótano.