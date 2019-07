Cultura abre la puerta a recuperar parte de los restos arqueológicos encontrados en la obra del Metro de Málaga

La Delegación de Cultura y Fomento de la Junta de Andalucía en Málaga abre la puerta a la recuperación de parte de los restos arqueológicos encontrados en la Avenida de Andalucía y en el cruce con Armengual de la Mota en marco de los trabajos de construcción del Metro. La disposición actual, confirmada por la responsable territorial del departamento, Carmen Casero, parece tomar como punto de partida la envergadura del hallazgo, el buen estado de conservación que presenta y la antigüedad del mismo, que alcanza la Málaga musulmana del siglo XI y XII.

A pesar de ello, queda por determinar la superficie de los restos que serán potenciados y liberados, así como la solución que finalmente se adoptará. Todo ello, según apuntaron fuentes consultadas, podría quedar resuelto en los próximos días tras las reuniones técnicas que mantendrán los responsables de la delegación con el equipo arqueólogo responsable de la excavación.

Otras fuentes próximas a la Administración regional apuntaron que de optarse finalmente por conservar una parte del hallazgo, lo razonable sería que fuese fuera del propio tramo, sin llegar a afectar de este modo al desarrollo de la estructura del suburbano.

La principal singularidad de lo encontrado hasta el momento es que refleja una estructura completa del barrio nazarí del siglo XIII y en un estado de conservación muy bueno. "Son manzanas completas", comentaba un experto en la materia al observar in situ lo extraído. Y ello supone un avance en toda regla. Una de las teorías manejadas es que estas estructuras situadas en los arrabales son parte de un barrio mucho más amplio, que pudo extenderse entre la zona de la Trinidad y El Perchel. Los expertos en la materia debaten sobre la cuestión, con voces a favor de la salvaguarda de los restos y otras que asumen como adecuada la documentación sin más.

Dos grandes hitos que serán visibles: la muralla de El Perchel y el muro de San Lorenzo El papel de la Junta de Andalucía en los ya más de trece años de obras del Metro de Málaga como garante de la conservación del patrimonio arqueológico queda patente en los más de 20 millones de euros invertidos en la materia. Buena parte de esa suma económica se ha destinado a la salvaguarda de dos de los principales hitos localizados en el avance de la infraestructura: la muralla nazarí de Callejones de El Perchel y los restos del fuerte de San Lorenzo, en la Alameda Principal. En ambos casos, a la espera de lo que ocurra con el hallazgo de la Avenida de Andalucía, se garantiza su protección y se trataba en soluciones mediante los que hacer posible su visualización. En el caso de El Perchel, la idea es permitir una especie de acceso a través del interior del túnel; en la Alameda, se instalará una pirámide para que los peatones puedan observar parte del muro oeste desde la superficie.

Una de las opciones que años atrás llegó a manejarse por parte del entonces director del Metro, Enrique Salvo, pasaba por reacondicionar el espacio libre que queda entre la losa de cubierta y el primer nivel del túnel del ferrocarril urbano para usos de este tipo. En concreto, se analizó la posibilidad de integrar parte de los restos dentro de la propia estación Guadalmedina, que quedará localizada junto a El Corte Inglés.

Con la respuesta de Cultura se abre la posibilidad cierta de que al menos una parte de todo el hallazgo no sea destruido por el avance de la obra del suburbano en esta parte de la ciudad. Cabe recordar que la actual configuración del desarrollo de la infraestructura ferroviaria colisiona de manera frontal con los restos, al punto que supondría su destrucción.

La reacción del área está ampliando el foco en los últimos meses. A principios del pasado mes de mayo la propia delegada aseguraba: "allí no parece que haya nada de calado suficiente como para que haya que paralizar la obra o tomar medidas de otro impacto". Al tiempo, añadió: "no vamos a negar que esos restos afectan al 100% de la obra, su incidencia es completa, no es que haya un tramo del 20% afectado, es el 100%".

La cuestión sobre la ciudad musulmana será objeto de discusión en la próxima Comisión de Ordenación del Territorio municipal, a la que el grupo Adelante acude con la solicitud de una comparecencia del concejal del área, Raúl López, interesándose sobre la situación de este hallazgo. "Queremos tener toda la información, informes que existan, conocer la intención de las administraciones y la opinión de los técnicos", expuso el portavoz de la formación, Eduardo Zorrilla, quien admitió que a partir de disponer de esos detalles determinará “si se pide o no su protección total o parcial".