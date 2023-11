Detienen con droga a un familiar de un preso que lo visitaba en la cárcel de Alhaurín de la Torre

Una persona ha sido detenida en la cárcel de Alhaurín de la Torre después de haber sido sorprendida, presuntamente, con droga cuando iba a visitar a uno de los presos, según han confirmado desde Instituciones Penitenciarias. Los hechos ocurrieron este jueves en el interior del centro tras detectar la unidad canina del centro que este familiar portaba una sustancia prohibida.

Los funcionarios, al percatarse de lo sucedido, informaron a la Guardia Civil, que tiene asignadas las competencias en seguridad exterior del recinto. Los agentes arrestaron al visitante como presunto responsable de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas).

El familiar, que iba a comunicarse con el recluso, "ya había pasado todo el proceso de identificación". Las alarmas saltaron durante el control de acceso, cuyo objetivo es tratar de evitar la introducción de estupefacientes, armas, explosivos o cualquier elemento peligroso. El individuo se encontraba dentro de la cárcel cuando los perros especializados en detectar droga alertaron del hallazgo.

Desde el sindicato Acaip-Ugt aseguran que se trata de la "primera detención de un visitante en la prisión de Alhaurín tras la actuación de la unidad canina". Y ello pese a que ésta "lleva meses funcionando y ha intervenido en numerosas aprehensiones de droga y objetos prohibidos a internos del centro".

Tras los hechos, los trabajadores han entregado la droga que ha sido incautada a los miembros de la Guardia Civil que presta servicio en el centro penitenciario. La organización sindical "valora muy positivamente la labor de las unidades caninas, que junto con los Grupos de Información y Control Operativo y los funcionarios de vigilancia realizan un importante trabajo en la detección e intervención de material prohibido".

También la asociación profesional de trabajadores penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar ha aplaudido la actuación desarrollada. Al tiempo, lamenta que los funcionarios, que llevan años luchando para que se les considere agentes de la autoridad, no puedan practicar detenciones. "Nosotros hacemos el trabajo sucio de investigación y hay que llamar a la Guardia Civil porque no podemos detener a nadie. No somos nada", denuncian desde el colectivo.

Hace solo unos meses, en agosto, había vuelto a ocurrir. Los funcionarios encontraron cuatro móviles y droga que fueron, al parecer, introducidos mediante el uso de un dron. El material había sido localizado en el interior de la celda de un preso del módulo 13 de la prisión malagueña.

No era un fenómeno nuevo. Desde hacía meses, los sindicatos llevaban denunciando la entrada de drones en la prisión de Alhaurín de la Torre para la entrega de móviles, armas o drogas en las ventanas de las celdas. En junio ocurrió de nuevo. Tras un exhaustivo registro, fueron hallados teléfonos, tabletas de hachís, tarjetas y cargadores que habían depositado en dos habitaciones del módulo 2.