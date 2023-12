La Diputación crea un proyecto para que jóvenes de los pueblos y mayores de 55 años compartan vivienda en Málaga

La Diputación ha presentado un proyecto piloto con el que pretende facilitar que los jóvenes de los pueblos y las personas mayores de 55 años puedan compartir vivienda en Málaga capital. Esta iniciativa, en la que participa el Ayuntamiento de Málaga y que cuenta con la colaboración de la Universidad de Málaga, prevé propiciar al menos una decena de experiencias con una duración de un año.

En la presentación han participado la vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma, el concejal delegado de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Cantos, y dos de los fundadores de la plataforma online Hagamos Hogar, Natalia Cerón y Ricardo Pagán.

De este modo, Hagamos Hogar pondrá en contacto a jóvenes con domicilio en municipios pequeños de la provincia que necesitan un alquiler accesible en Málaga capital con personas mayores de 55 años que residan solas, dispongan de una habitación libre y estén dispuestas a una convivencia intergeneracional.

Según el Instituto Nacional de Estadística, uno de cada cuatro hogares en España es unipersonal y, de ellos, el 42% (algo más de dos millones) está formado por una persona mayor de 65 años.

En Málaga capital hay más de 25.000 personas mayores que residen en hogares unipersonales y la tendencia es que sigan aumentando hasta alcanzar el 27,36% en el año 2039. Ledesma ha apuntado que “a muchas de ellas les pesa una soledad no deseada, sensación de aislamiento, y puede influir en el desarrollo de problemas de salud mental, síntomas de depresión, enfermedades cardíacas y problemas de presión arterial”, y ha añadido que “con esta iniciativa buscamos fomentar su participación social y favorecer el envejecimiento activo, mejorando su calidad de vida”.

Por otra parte, hay jóvenes que residen en pueblos de la provincia y estudian en la Universidad, realizan un módulo de Formación Profesional o están en prácticas en empresas en la capital. “Queremos facilitar a estas personas que encuentren alojamiento a precio asequible y que tengan las mismas oportunidades que la juventud que reside en grandes ciudades o cuenta con más recursos económicos”, ha explicado la vicepresidenta.

Ledesma ha indicado que esta iniciativa potencia las relaciones entre personas mayores de 55 años y los jóvenes de los pueblos en un clima de convivencia solidario “para compartir no sólo la vivienda, sino mucho más: conocimientos, experiencias o emociones en el seno de una relación de ayuda mutua”. Además, ha asegurado que la evaluación de este proyecto piloto influirá en las líneas de actuación a desarrollar en el futuro por la Diputación para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Por su parte, Cantos ha expresado la disposición del Ayuntamiento a colaborar en esta iniciativa mediante la difusión entre los colectivos de mayores de la ciudad, además de poner en valor “la importancia de que las administraciones contribuyan a combatir la soledad no deseada con distintas iniciativas”.

En este sentido, el Consistorio, junto a las asociaciones que componen el Consejo Sectorial de las Personas Mayores, tiene en marcha campañas de sensibilización y atención a quienes viven o se sienten solos, además de impulsar acciones como el acompañamiento telefónico o presencial o la puesta en marcha de un programa de intervención psicosocial con entidades especializadas y el sector privado.

En paralelo, se siguen promoviendo programas de vida activa y talleres formativos y de esparcimiento para personas mayores en todos los distritos de la ciudad en el marco del Plan para la Promoción del Envejecimiento Activo impulsado para fomentar la autonomía de este sector de la población y potenciar la actividad física y psíquica mediante actividades socioculturales para la ocupación de ocio y el tiempo libre que, además, además favorecen el establecimiento de relaciones sociales como herramienta contra la soledad no deseada. Actualmente, son 2.304 las personas que participan en los 93 talleres gratuitos.

Viviendas compartidas

La empresa de impacto social Hagamos Hogar cuenta con experiencia en la investigación de la soledad no deseada y ha desarrollado una plataforma on line de búsqueda de compañeros de piso para personas mayores. Esta iniciativa ha recibido diversos reconocimientos, como el primer premio como proyecto Spin Off de la Universidad de Málaga en 2021 y el primer premio de Emprendimiento con Impacto Social de la Diputación en 2022.

Natalia Cerón, directora y fundadora de Hagamos Hogar, ha señalado que se encargan de desarrollar el proceso completo para conectar a personas que quieran compartir piso con quienes están buscando un alquiler. “Buscamos perfiles que sean compatibles y realizamos un seguimiento de la convivencia; así, fomentamos la solidaridad intergeneracional en la que ambos participantes ganan, mejorando su calidad de vida y su resiliencia económica”.

Ricardo Pagán, cofundador de Hagamos Hogar, catedrático de la Universidad de Málaga, experto en envejecimiento activo y soledad no deseada, ha apuntado que la plataforma tecnológica desarrollada por Hagamos Hogar “permite obtener un matching de compatibilidad entre la persona mayor y su compañero de piso, y siempre basado en una evidencia científica, la cual incrementa de manera muy significativa la probabilidad de éxito de la convivencia”.

El beneficio es mutuo porque la persona que cede el alojamiento encuentra la compañía ideal, además de percibir un ingreso extra mensual por el alquiler, y la persona inquilina que paga encuentra alojamiento asequible, además de vivir una experiencia transformadora.

Por su parte, Graciela Paolillo, una de las usuarias que comenzará en el mes de enero esta convivencia, ha afirmado que esta experiencia “es la forma de seguir joven toda la vida” y ha destacado la importancia del intercambio cultural entre generaciones.