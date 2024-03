Los vehículos de la provincia de Málaga tienen 15 años y siete meses de media

No es ningún secreto que el parque automovilístico español está mucho más envejecido que el de los países centroeuropeos. Y, dentro de España, la línea que divide las regiones con un PIB per cápita más alto, al norte; y las que están a la cola, al sur, también se deja notar. En Málaga los turismos, motocicletas o camiones llevan, de media, más de tres lustros (15 años y siete meses exactamente) gastando rueda sobre carreteras y caminos.

En la provincia hay, según los datos ofrecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT) a este periódico, 1.407.209 vehículos registrados, con una mayoría casi absoluta de vehículos propulsados por motores de combustión vía gasolina (695.428) y diésel (688.303). Por lo que, en gran medida, la edad media de los vehículos que circulan por la provincia vienen fijados por estas motorizaciones.

Y si bien los diésel son algo más jóvenes que los impulsados por gasolina, (14 años y nueve meses por 16 años y siete meses), los datos que reflejan no son halagüeños teniendo en cuenta que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se cierne sobre las grandes ciudades de la provincia (Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Marbella, Mijas, Málaga capital, Rincón de la Victoria, Torremolinos y Vélez-Málaga), en las que, recordamos, el parque completamente verde es de sólo un 3%.

Si bien cada municipio pone sus normas a la hora de regular su ZBE, los diésel con más de 18 años y los gasolina con más de 23 serán los primeros en quedarse al otro lado de la barrera que se marquen en los centros de las ciudades.

Al menos, en las ciudades más pobladas de la costa, el parque móvil es algo más joven que en las comarcas de interior, donde –sobre todo en los municipios de la Serranía de Ronda y los que lindan con la provincia de Granada, se observa un mayor envejecimiento de coches, motos o camiones).

Así, por ejemplo, en Benahavís –municipio con menos paro de la provincia– los vehículos superan por poco los 10 años de media, en Marbella, Mijas, Estepona, Alhaurín de la Torre o Nerja, rondan los 15; pero si se adentra uno en Archidona, Benarrabá, Benadalid, El Borge, Cartajima (donde se encuentra el parque móvil más antiguo, que supera las dos décadas), Pujerra o Periana los vehículos están más cerca de cumplir los 20 años que los 15.

Pese a ello, el interior de la provincia no son los tractores los que podrían envejecer el parque, si no los turismos. De media, los 5.340 tractores industriales registrados, cuentan con poco más de once años de media, cuatro menos que el cómputo global de vehículos.

Los eléctricos, sin embargo, son la gran apuesta para la renovación de los parques móviles de las ciudades, que sólo tienen dos años y 11 meses de media en las ciudades. Sin embargo, aún son una minoría, pocos más de 7.000, en un parque de 1,4 millones de vehículos. Son algo mayores –más de cuatro años– los híbridos que cuentan con GLP, pero no alcanzan las 5.000 matriculas en toda la provincia.

Montejaque y Macharaviaya se apuntan al 'dumping' fiscal

Hay dos grandes excepciones en el interior que marcan el suelo de la media de edad en el parque móvil en toda la provincia. Tanto es así, que son las dos únicas localidades con una media de edad que baja de la doble cifra. Macharviaya y Montejaque, cuyos vehículos tienen una media de entorno a cinco años.

¿Cómo es esto posible? Sencillo, ambos municipios se acogen a una política que siguen otros muchos pequeños pueblos en toda la geografía española: bajar los impuestos de matriculación al mínimo legal, de manera que las empresas de alquiler de coches erigen allí una oficina fantasma en la que inscriben todos sus vehículos. Es decir, un dumping en toda regla.

Así, en Montejaque, con 970 vecinos, hay algo menos de 22.000 vehículos censados, por lo que cada uno de los vecinos debería tener en propiedad unos 22 coches, motos o tractores para que saliesen las cuentas a escote. Hay que tener en cuenta, que en la provincia sobran 350.000 vecinos si repartiésemos un vehículo por cada habitante. En Macharaviaya, por su parte, son menos de la mitad: 442 habitantes. También tienen en torno a una tercera de los vehículos que en Montejaque, algo más de 7.500; lo que no hace que la relación entre habitantes y vehículos sea mucho menos sorprendente, ¿conocen a alguien con 16 vehículos a su nombre?