Lorena Berdún: "Ahora vemos a mujeres de 60 años que hacen gala de su vida sexual activa, lo que es fantástico"

'Bravo', 'Los 40 principales', 'TVE' o 'Telemadrid' son solo algunos de los medios que le servían a Lorena Berdún como canal de trasmisión para sus consejos de sexo y relaciones de pareja. Con dos Premios Iris y dos Ondas, la presentadora y locutora se convirtió en todo un referente sobre sexología en nuestro país. El próximo 21 de septiembre acudirá a La Térmica a las 19:00 como invitada de una nueva entrega del ciclo 'Diez años, diez miradas', junto a Pablo Simón, profesor de Ciencia Política. En esta mesa-coloquio, Berdún aportará su visión sobre cómo ha cambiado la visión de la sexualidad y las relaciones en la última década.

-Después de 25 años trabajando en el ámbito de la comunicación y de la sexología. ¿Cómo ha evolucionado el tabú del sexo en los medios?

Un poquito para atrás. Creo que se aborda poco desde los medios de comunicación. Hace 20 años, cuando hacíamos los programas sobre sexo en televisión teníamos muchos más espacios en los que poder hablar y ahora ya no los hay.

-A día de hoy, ¿se puede hablar de sexo durante una charla coloquial en una cafetería cualquiera?

Claro, perfectamente. Hay una gran apertura.

-¿Sería diferente si la persona que lo hiciese fue un hombre o una mujer?

Ese es uno de los cambios que sí estamos viviendo. No creo que ya haya tanta diferenciación en que sea un hombre o una mujer quien hable de sexo. Antes igual sí, pero ya no creo que a eso se le dé tanta importancia.

-¿A partir de qué edad y a través de qué medios consideras que es adecuado comenzar a impartir la educación sexual?

La educación sexual se debe impartir desde el principio de los principios en casa, desde que un niño es muy pequeño y pregunta sus dudas y curiosidades. Hay que abordarlo en los colegios e institutos de manera natural y, de manera un poco más específica, con charlas y talleres, a partir de primero de la ESO más o menos. Las charlas que se impartan tienen que ayudar a colocar conceptos y no tienen que ser solo sobre sexualidad, también de ámbito psicoafectivo.

-¿Cómo describirías el contenido pornográfico que se consume actualmente en nuestro país?

Como estamos escuchando constantemente en los medios de comunicación y en las noticias es muy preocupante y excesivo, sobre todo el acceso de gente tan joven. Hoy he oído en la radio que a partir de los 9 años los chavales ya acceden a él. El cerebro de un niño a esa edad no está preparado para acceder a este tipo de contenido adulto.

-¿De qué manera afecta este contenido a los jóvenes que lo consumen a la hora de mantener relaciones sexuales?

Influye muchísimo y lo estamos viendo todos los días en las noticias. Lo hace porque la sexualidad en sí misma es un acto "violento", pero no incluye "violencia" mala, sino que el mero hecho de estar uno encima de otro, los movimientos, el jadeo, todo lo que implica la relación sexual es "activo", vamos a llamarlo de esa manera para que no parezca tan agresivo. El porno exacerba eso mucho más. Si los jóvenes aprenden a través de esos parámetros, los instalarán después en su cabeza y luego los replicarán en su vida cotidiana. La sexualidad no es eso, [el porno] es una película, una ficción. Si aprenden a través de eso, es lo que van a trasladar en sus relaciones y ahí es donde empiezan los problemas. Se conciben las relaciones sexuales como una cosa completamente diferente a lo que en realidad debería ser, que es un contacto con otra persona, compartir, descubrir, respeto, evolución, muchas cosas que la pornografía pasa por alto completamente.

-¿Por qué sigue siendo un tabú el sexo entre personas de la tercera edad?

Es sencillamente porque no se habla lo suficiente y no lo abordamos con naturalidad. Aunque es verdad que en los últimos años esa visión ha cambiado un poco más, pero es un tema que mientras no lo hablemos no se normalizará.

-¿Tiene que ver con que cuando las mujeres llegan a cierta edad se las deja de considerar atractivas o "sexualizables"?

Tiene que ver con la educación sexual, como todo. Si en la base nosotros educamos bien, cuando los niños vayan creciendo tendrán un concepto de la sexualidad completamente distinto al que tenemos hoy, por lo tanto, cuando sean mayores lo entenderán de una manera diferente a cómo lo hacemos nosotros. Ahora mismo, cuando hablamos de sexualidad en la tercera edad, tendemos a tener muchos prejuicios, pero también es verdad que el mundo, en lo que al concepto de la sexualidad femenina se refiere, está cambiando un montón y ahora vemos a mujeres de 60 años maravillosas y estupendas que hacen gala de su sexualidad y de su vida sexual activa, lo que es fantástico.

-Encontrar pareja o, al menos, buscarla, parece menos complicado ahora que las redes sociales y las aplicaciones y webs de citas están a la orden del día pero, ¿puede esto provocar que veas a tu pareja "fácil de reemplazar"?

Claro, porque cuanto más abres el abanico más posibilidades tienes. Si estás en casa con tu pareja y te dedicas a cuidar de tus hijos, o si no los tienes, a dedicarte a tu pareja, a tener una vida con ella y a salir poco, hay menos. Si accedes a más personas aumentan; las redes hacen que se multiplique un millón de veces más las posibilidades de "soltar lo que tienes en casa".

-¿Han cambiado las bases o aspectos fundamentales sobre los que se asienta una relación de pareja en 2023 respecto a hace dos décadas?

El concepto que había de familia monógama heterosexual se rompió en mil pedazos hace tiempo y ahora tenemos muchos modelos distintos, así que las bases sobre las que se asientan también han cambiado y vivimos las relaciones desde otro lugar. Hay algo que es incuestionable e inconmutable y es que las personas somos animales de compañía, por decirlo de alguna manera, porque necesitamos relacionarnos con los demás y crear vínculos. Eso no va a cambiar nunca, pero la manera de la que concibamos las relaciones sí. Igual yo no concibo una relación abierta o polígama pero mi amiga X sí.

-Actualmente, ¿tiene sentido buscar o intentar reproducir una relación romántica como la que tenían nuestros abuelos o padres?

Querer reproducirla me parece fenomenal, no creo que sea un error porque cada uno tiene sus referentes. Pero es muy posible que cueste encontrarlo, porque ahora nuestros modelos románticos han cambiado y el modelo de aguantar, de estar ahí pase lo que pase ha pasado un poco a la historia. De alguna manera, "a las duras y a las maduras" ya no se lleva hasta las últimas consecuencias, aunque eso no quiere decir que no existan relaciones de pareja que puedan tener un compromiso mutuo durante muchísimo tiempo.