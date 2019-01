“Los Simpson podría dar para una asignatura”

Alejandro Lalo Tovar (Zaragoza, 1988) es redactor del programa Las Mañanas de Radio Nacional y doctor en Comunicación por su tesis leída en la UMA en la que analiza los mensajes de las ocho primeras temporadas de Los Simpson (de 1989 a 1997) en tres aspectos muy concretos: el machismo, el emprendimiento y los medios de comunicación.

¿Buscó los tres asuntos para analizarlos o era una excusa para trabajar con Los Simpson?

Todo partió del interés por Los Simpson. Los veo desde que tengo uso de razón. Cuando llegaron a España los echaban en La 2 a las 11 de la noche. Me han hipnotizado de toda la vida, entonces siempre supe que algo iba a terminar haciendo con ellos, y lo de buscar estas tres ramas era para justificar que Los Simpson son el espejo más satírico, crítico y ácido pero también más certero de la sociedad occidental contemporánea.

¿Qué otros asuntos podrían ser objeto de estudio en la serie?

Muchísimos. De hecho, la conclusión de la tesis es que Los Simpson, como tienen tantas alusiones a diferentes materias –historia, filosofía, matemática, economía, antropología– podrían servir para estructurar asignaturas. Llevan con nosotros 30 años, y pueden servir para enseñar de manera muy divertida. ¿Quién querría saltarse una clase de Homer?

¿Cómo transcurrió la lectura de la tesis?

Fue muy divertido. Al final la defensa de cualquier tesis es un acto muy protocolario con los tres miembros del tribunal, con todo ese aura superacadémica y superseria. Pero al final yo proyectaba vídeos de Los Simpson para explicar todo, iba poniendo a Homer con frases muy escogidas y seleccionadas que eran para partirse el culo. Yo les veía que de vez en cuando sonreían y se tenían que tapar la boca porque les estaba dando la risa.

En la parte más técnica, ¿cómo analizó los episodios?

Determiné el espacio muestral, que es lo que corresponde a los años, a las 8 primeras temporadas y son 178 capítulos, que son un huevo. Después utilicé la técnica de análisis de discurso, que es revisar el capítulo, apuntar lo significativo, transcribir los diálogos y analizarlos por separado. En los casos en los que el personaje era interesante como para estudiarlo utilicé la técnica de análisis de personaje, y lo hice con Homer, Marge y Lisa. Todo esto me tomó tres años.

¿Qué capítulo fue más interesante para analizar?

Hay muchos, depende de la línea. Revisar esos 178 capítulos me costó muy poco, me los sabía de memoria, yo empezaba y sabía lo que iba a resultar interesante. Pero para las cuestiones de género hay un capítulo muy bueno de la primera temporada, El blues de la mona Lisa, donde la hija tiene una crisis importante. En él, se condensa el papel de Marge con más fidelidad ante su hija Lisa: “Tu madre está aquí dispuesta a sonreir por las dos”, que viene a decir que se pliega a lo que la sociedad espera de ella, pero desde la sombra va a aupar para que Lisa no cometa sus errores y se convierta en una mujer del siglo XXI: autónoma, plena e independiente.

¿Y muchas mujeres pueden verse reflejadas en Marge?

Al final es la representante de una generación, de muchas mujeres de los años 70. Educada en unos valores muy concretos y que asume como propias las pautas que la sociedad ha marcado para ella. Todo esto lo lleva al absurdo, pero asume que esta es la vida que han dibujado para ella, la tiene que vivir como buenamente pueda, pero no quiere que su hija tenga la misma vida. No quiere que Lisa se acabe casando con un Homer.

"Marge representa a muchas mujeres de los años 70, y no quiere que Lisa se acabe casando con un Homer”

¿Cree que un personaje como Lisa iría a una huelga feminista como la del 8 de marzo?

Sí, perfectamente, tanto ella como Marge. Igual Lisa iría de primeras, sin pensárselo, se lo pediría el cuerpo; pero igual Marge al principio dudaría. Pero terminarían yendo las dos de la mano.

¿Hay algún personaje al que le tenga especial cariño?

Homer es el personaje más completo. Fíjate que la serie empezó dando protagonismo a Bart, como un chico gamberro sobre el que giraban todas las historias pero luego la serie fue llevando a Homer a protagonizar las tramas más importantes. Es el representante de todo lo que no hay que ser, pero también en el que todos de vez en cuando nos podemos ver identificados. Es por un lado infantil, también tiene tintes machistas pero también es entrañable.

¿Por qué considera a Homer como un gurú del emprendimiento?

Yo lo elevo a esa categoría. No digo que sea exitoso, porque todo lo que emprende termina fracasando, pero es muy osado, no se arruga ante nada y eso es una característica que todo emprendedor debe tener. Desde la total inconsciencia, aplica todas las pautas que cualquier manual de emprendimiento recopila. Analiza el mercado y se adapta a sus necesidades: cuando cae una nevada se compra una máquina quitanieves, cuando reimplantan la ley seca monta un entramado de venta de alcohol, cuando se legaliza el matrimonio homosexual en Springfield y el reverendo Lovejoy se niega a oficiar matrimonio él se ofrece a reverendo. Pero como no tiene ni idea, no sabe mantener las ideas y en los 21 minutos que dura el capítulo el negocio fracasa.

Se ha hablado de una polémica de un bulo sobre Apu y su papel más racializado en la serie. Como doctor en 'Los Simpson', ¿qué opina?

Está todo cogido con pinzas. ¿Se ríen Los Simpson de lo mal que lo pasan los hindúes que viven en EE. UU. o le dan visibilidad a la situación? Si nos ponemos pulcros, igual Homer está promocionando los hábitos de vida poco saludables y el consumo de alcohol. Igual Marge, si no rascas y te quedas en la superficie, puede ser un personaje totalmente machista que está dando a las niñas un modelo a imitar radicalmente opuesto a lo que debería ser. Dice el creador, Matt Groening, que Los Simpson es una serie que te premia si le prestas atención. Yo no creo que un personaje racista y tampoco creo que Homer sea una promoción del alcoholismo.