Expertos del Ibima Plataforma Bionand lideran un consenso sobre la hepatitis tóxica con manifestaciones autoinmunes

Investigadores del Ibima Plataforma Bionand (Instituto de Investigación Biomédica de Málaga) lideran un consenso sobre diagnóstico y manejo de la hepatitis tóxica con manifestaciones autoinmunes en el que participan científicos de más de tres países.

Según detallaron en un comunicado, se publicó un documento de consenso internacional en toxicidad hepática debida a fármacos, productos de herboristería o suplementos dietéticos con manifestaciones de autoinmunidad que está dirigido y coordinado por los catedráticos de la Universidad de Málaga (UMA) e investigadores responsables del Grupo Ibima Plataforma Bionand Hepatogastroenterología, Farmacología y Terapéutica Clínica Transnacional, Raúl J. Andrade y María Isabel Lucena.

Esta publicación fue resultado de la reunión internacional de expertos en Málaga organizada por el grupo español de hepatopatías asociadas a medicamentos, bajo el paraguas de la Red Internacional COST (Prospective European Drug-Induced Liver Injury Network), y que contó también con expertos del Grupo Internacional de Hepatitis Autoinmune.

El objetivo de esta reunión fue consensuar el manejo clínico de una entidad de diagnóstico creciente en práctica clínica (la hepatitis autoinmune cuando un fármaco se cree involucrado en dicha enfermedad), e identificar áreas de desconocimiento para promover la búsqueda de marcadores diagnósticos y pronósticos que permitan diferenciar entre la hepatitis autoinmune clásica (sin un factor desencadenante identificado) y la hepatitis inducida por fármacos que simula a una hepatitis autoinmune.

Fruto de esta reunión se publicó en mayo de 2023 un documento de consenso de expertos en la revista Journal of Hepatology, titulado Nomenclature, Diagnosis and Management of Drug-induced Autoimmune-like hepatitis (DI-ALH): An expert opinion meeting report.

El primer autor es Raúl J. Andrade, Catedrático de la Universidad de Málaga y Director del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, que también es el autor de correspondencia conjuntamente con María Isabel Lucena, directora del Servicio de Farmacología Clínica, que figura también como autor senior.

El encuentro contó con la presencia de los expertos miembros participantes en esta Acción COST que incluye 27 países europeos y de otros continentes con representantes de la academia, clínicos, miembros de la industria farmacéutica, empresas biotecnológicas y agencias reguladoras.

Entre las conclusiones del documento destaca que la toxicidad hepática con manifestaciones de autoinmunidad consiste en un daño hepático con características histológicas y de laboratorio que pueden ser indistinguibles de las de la hepatitis autoinmune clásica.

Además, el conocimiento sobre esta enfermedad se encuentra limitado por la falta de marcadores específicos, y porque tampoco existen hallazgos patognomónicos o biomarcadores individuales para establecer el diagnóstico de la hepatitis autoinmune clásica.

También destacaron que distinguir ambas enfermedades es crucial debido a que los pacientes con toxicidad hepática con manifestaciones de autoinmunidad raramente requieren tratamiento inmunosupresor mantenido en el tiempo y a menudo se resuelven sin necesidad de tratamiento con la mera retirada del fármaco o tóxico que desencadenó el proceso.

Por último, apuntaron que la ausencia de recidiva durante el seguimiento a largo plazo sin tratamiento inmunosupresor es una característica importante de la hepatitis aguda tóxica con manifestaciones de autoinmunidad. Por tanto, la caracterización de esta enfermedad va a requerir un seguimiento de los pacientes a largo plazo.