Expertos señalan que Málaga puede llegar a ser la primera provincia en inversión inmobiliaria

El sector inmobiliario en Málaga no solo se ha repuesto del duro golpe de la pandemia sino que encara el futuro con optimismo. En un encuentro celebrado en el marco del Salón Internacional del Mediterráneo (Simed), inaugurado este jueves, primeros directivos de algunas de las empresas más relevantes del sector han señalado que la provincia, "si se lo propone", "puede llegar a ser la primera provincia en inversión inmobiliaria", señala Juan Fernández Aceytuno, CEO de la Sociedad de Tasación.

Aceytuno hacía referencia a una intervención anterior de José Carlos Saz, primer directivo de Hábitat Inmobiliaria, en la que aludía a su vez a un informe de Savills Aguirre Newman que situaba a Málaga como tercera provincia en inversión en construcción para viviendas tras Madrid y Barcelona, "pero ya en el informe se planteaba que pudiera llegar a ser la segunda". Los dos afirman que el cóctel de crecimiento de la actividad, vida cultura y de ocio, gastronomía, coste de la vida asumible, aeropuerto internacional e infraestructuras ofrece el marco para que Málaga gane peso como foco inmobiliario dentro de país.

El presidente de la Asociación Provincial de Promotores y Constructores de Málaga, Juan Manuel Rosillo, señalaba antes del encuentro de los CEO, organizado por la propia asociacipon, que el crecimiento de la venta de viviendas se ha situado en lo que va de 2021 en el 28% y, en el caso de la vivienda nueva, en el 42%.

Para los próximos meses, parece que la situación continuará igual. Fernández Aceytuno afirma que, tras un periodo de parón lógico por la pandemia, las compras de viviendas están "boyantes, en máximos" y las realizadas por extranjeros están en una evolución "creciente". Además, el cliente foráneo ya no busca únicamente un lugar para las vacaciones. "En muchos casos, la segunda residencia es la primera", dice Aceytuno.

Jorge Pérez de Leza, CEO de Metrovacesa, asegura que eso está ocurriendo también con un perfil de cliente nacional. "Yo hablo de primera residencia y media. Compran una vivienda en Málaga y el jueves acuden a la oficina de su empresa aquí, el viernes teletrabajan y se quedan sábado y domingo. Cuatro días. Hay un porcentaje de comprador nacional que no esperábamos", resume.

Y al comprador nacional y al internacional de perfil alto se le puede añadir otro, el de los jóvenes de entre 25 y 35 años. "Se ha acumulado una demanda de este perfil, que lleva varios años esperando a comprar una vivienda y que no ha podido por no tener capacidad para pagarla, no por no querer comprarla. Se espera que pasen al siguiente nivel", señala Aceytuno, quien cree que el gran reto es cómo la industria "va a dar respuesta a la demanda".

En el caso de Málaga hay muy poco suelo finalista para vivienda nueva, por lo que el futuro debe estar "en la rehabilitación y regeneración urbana". Y en el 'coliving'. Para Pérez de Leza, CEO de Metrovacesa, "la ciudad tiene obligación de dar ese tipo de producto, el usuario joven lo demanda. Es necesario que la normativa te permita cierta flexibilidad, la limitación en el uso residencial, el tamaño de la vivienda o la densidad máxima condiciona a los promotores", dice, y asegura que en usos terciarios al menos el 20% del espacio debe ir destinado a este uso.