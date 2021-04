Foro del Salón de Innovación en Hostelería en Málaga

Los próximos días 26,27,28 de abril de 2021, se celebrará el salón de Innovación en Hostelería, H&T en el cual se celebrará un foro de innovación, salas de catas y presentaciones de soluciones tecnológicas del sector. Las charlas del foro estarán enfocadas a la digitalización del sector y de los retos futuros. En los stand de soluciones tecnológicas, estarán presente Glop Software Tpv con su distribuidor de la zona Mosaico Soluciones. En el sector hostelero todavía se hacen manualmente muchos procesos, sin embargo, la tecnología nos permite automatizar tareas repetitivas y ganar en eficiencia y organización. Por ello, estas dos empresas presentarán las ventajas de utilizar un software Tpv en Hostelería.

¿Qué es un software Tpv Hostelería?

Un software de terminal punto de venta (Tpv) para hostelería es una herramienta de gestión centrada en los stocks, ventas, pedidos y almacenes. Permite crear bases de datos, realizar el cierre y apertura de caja, controlar incidencias, control de empleados, establecer stocks ideales y control de inventarios, personalización de los tickets, etc.

Glop ha desarrollado un método de trabajo que permite agilizar y automatizar la gestión diaria del establecimiento, reduciendo procesos y optimizando la comunicación entre camareros y cocineros. Las soluciones que ofrece la empresa son de las más completas del mercado. Tal como puede verse en su página web, Glop enlaza su software con cajones de seguridad, datáfonos, comanderas, impresoras, etc. Ofrece también la función multitienda, aprovechando la nube para automatizar la gestión de varios establecimientos en tiempo real: el sistema recoge y analiza la información de manera conjunta y gestiona los stocks y almacenes desde un único panel.

Glop conecta los locales y empleados:

Sin duda, una de sus soluciones más demandada son las comanderas. Permiten tomar las comandas de manera digital agilizando y automatizando su gestión, ya que las comandas se sincronizan con el Tpv y se envían directamente a barra o a cocina. Además, algunos comanderos funcionan también como datáfono, permitiendo los cobros por tarjeta/ o móvil e impresión de tickets desde un único dispositivo.

También se puede optimizar la comunicación entre camareros y cocineros con un gestor de cocina. Los camareros a través de su comandero pueden añadir comentarios y consultar el estado de los platos en tiempo real, ahorrando procesos y viajes a cocina. Mientras que en cocina, el gestor de cocina, permite ordenar las comandas en un sólo vistazo, establecer prioridades, diferenciar los pedidos para llevar de aquellos que se van a consumir en el local, etc.

Con su módulo Delivery, se puede sincronizar los pedidos web o de las plataformas de delivery con el punto de venta. Las comandas entran directamente en el proceso de gestión de comandas sin tener que trabajar con varios dispositivos. Además, para aquellos que trabajan con una red propia de repartidores, el módulo incluye una APP Android que permite gestionar los cobros, calcular las rutas más óptimas, gestionar los tiempos de espera, etc.

Soluciones centradas en los comensales:

Ahora con las restricciones y medidas sanitarias, las soluciones de autoservicio y autopedido están en pleno auge. La empresa comercializa una Carta Digital dinámica, mucho más completa que un menú tradicional o PDF. Se puede actualizar al gusto del hostelero: ocultar platos, indicar ingredientes, alérgenos, formatos de venta, productos relacionados, etc. Además, ofrece una versión que permite realizar pedidos desde la propia plataforma y pagar. También disponen de quiosco de auto pedidos, muy de moda en locales de comida para llevar o de restauración rápida.

La novedad de 2021, es el lanzamiento de su gestor de reservas. Solución que permite gestionar las reservas de los clientes recibidas por teléfono, Whatsapp o web desde un único panel y totalmente configurable: número de mesas disponibles o de comensales permitidos, seleccionar salones (terraza, planta baja, etc.), indicar comentarios como dietas específicas, movilidad reducida o peticiones especiales (cumpleaños, trona para un bebe, etc.). Además, tienen en versión beta, una funcionalidad que permite gestionar las listas de espera de manera inteligente. Es decir que cuando el sistema detecta una cancelación, avisa de manera automática a la primera persona de la lista de espera. Esta funcionalidad, permite al hostelero establecer un rango de tiempo para confirmar reservas, exigir una caución de reserva todo esto pensado para evitar el No Show ( clientes que no se presentan en el local y que no hayan cancelado su reserva).

Un Tpv Hostelería inteligente:

El software analiza en todos momentos los stocks, inventarios y ventas. Esto permite al hostelero crear fichas de clientes personalizadas, realizar acciones de marketing para fidelizar a sus clientes por ejemplo, enviando un correo personalizado para agradecer la visita, ofrecer promociones y ofertas especiales, etc.

Además, el sistema analiza el consumo de los clientes lo que le permite establecer stocks ideales, ajustar las compras en función del consumo, optimizar las cartas y menús, etc. Por seguridad y velocidad de trabajo, el software crea copias de seguros tanto en el dispositivo como en la nube, permitiéndonos seguir trabajando a pesar de haber tenido un problema técnico.

Glop Tpv hosteleria, se posiciona como el cerebro tecnológico de cualquier establecimiento, implantando una metodología de trabajo basada en la automatización, conectividad y en el análisis de datos. Es un aliado clave en la Transformación Digital de los establecimientos hosteleros y turísticos.