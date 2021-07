Francisco de la Torre anuncia que no habrá Feria de Málaga en septiembre

Después de dimes y diretes sobre cuándo se celebraría la Feria de Málaga en caso de hacerse, este martes el alcalde Málaga, Francisco de la Torre, ha anunciado que finalmente tampoco se realizará en septiembre. De la Torre ha achacado esta decisión a la alta incidencia acumulada de Covid en la ciudad, que este martes 20 de julio es de 782,1 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

El alcalde, @pacodelatorrep, acaba de anunciar que tampoco se celebrará la Feria de Málaga en septiembre ante la evolución de la incidencia de #COVID19 — Ayuntamiento de Málaga (@malaga) July 20, 2021

Se confirma así uno de los temores que tenían los malagueños, tener que esperar a 2022 para volver a celebrar sus festejos. A finales de junio, el alcalde ya avisó de que la Feria de Málaga, de desarrollarse porque la situación sanitaria lo permita, sería en septiembre, "en agosto no va a ser", zanjó el primer edil.

Hace veinte días, De la Torre ya dudaba sobre la posibilidad de celebrar los festejos, añadiendo que las actuales normativas de aforo y el crecimiento de contagios que se estaban produciendo en esas fechas "no parecen compatibles" con el nivel de público que requieren las casetas para que estas puedan obtener beneficio.

Pese a ello, ha anunciado que el resto de actividades culturales propuestas para esas fechas siguen en pie y no se ven afectadas por esta decisión.

Javier Frutos, presidente de la asociación de hosteleros de Málaga (Mahos), ha asegurado que esta "no es una buena noticias para nosotros porque está causada por el aumento de contagios". Esto, ha asegurado Frutos, es algo que preocupa a los hosteleros, por lo que entienden "la decisión del Ayuntamiento". La esperanza de los hosteleros es que "remitan los contagios y vuelva la normalidad para un sector tan castigado durante esta pandemia", ha afirmado Frutos.

El posible traslado a septiembre, haciéndola coincidir con la celebración de la Virgen de la Victoria, no contaba ya con todas las voces a favor en el seno del Ejecutivo local. La prioridad para el equipo de gobierno siempre ha sido "el factor sanitario". Y ello pese a que se es consciente de que hay sectores económicos, como el de los hosteleros y el de los feriantes, entre otros, que dependen en buena medida de que tenga lugar o no la Feria. Pese a ello, los factores sanitarios no han permitido la celebración de la misma en 2021 y habrá que esperar al año próximo para volver a vivir la Feria de Málaga en verano.