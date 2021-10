García-Margallo: "España puede ser el único país de la ONU que no tenga control de sus fronteras"

El ex ministro de Exteriores con Rajoy (2011-2016) y ahora Parlamentario Europeo por el Partido Popular José Manuel García-Margallo, viene este viernes a Málaga con él fin de conversar y analizar los diferentes motivos que han desembocado en la crisis de Afganistán con una ponencia titulada Kabul, 2021. El encuentro tendrá lugar en La Térmica a las 20.00 horas, entrada libre hasta completar aforo.

¿Cómo se han perdido 20 años de trabajo en Afganistán en menos de una semana?

Afganistán, siendo un acontecimiento importante no es más que un síntoma de que estamos en un cambio de era. Ese cambio se explica porque los Estados Unidos a partir de la presidencia de Obama se van a dedicar exclusivamente a aquellas zonas geográficas que consideren de su interés. Lo cuál quiere decir que Europa puede esperar poco en aquellas áreas en la que sus intereses no coincidan con los de los Estados Unidos. Estoy pensando, por ejemplo, en el Sahel, que es un área prioritaria para España, porque una desestabilización del Sahel puede desestabilizar a los países del Magreb y crear una amenaza a la seguridad de España.

Europa debe hacerse fuerte ahora.

Debe tomar conciencia de que ya no puede confiar en los americanos para que le saquen las castañas del fuego y que debemos avanzar hacia eso que se denomina una autonomía estratégica, es decir, ser mayores de edad, para defender sus intereses en aquellos lugares en los que no esté interesado Estados Unidos. ¿Qué interesa a los americanos? Principalmente su contencioso con China y su contencioso con Rusia.

¿Qué parte de culpa tiene la Unión Europea en la crisis de Afganistán?

La Unión Europea ha sido absolutamente irrelevante, no sólo en Afganistán, también en Siria, Irak... La Unión Europea ha vivido plácidamente pensando en que EEUU iba a estar ahí para defender nuestros intereses y eso, simplemente, ha cambiado.

¿En qué posición deja esto a la OTAN?

Yo creo que la OTAN va a tener un ámbito de actuación diferente a los que ha tenido hasta ahora. EEUU va a cumplir con las obligaciones que tiene en el Tratado, pero, desde luego, no va a participar en misiones que están fuera del área estricta de la OTAN.

En Afganistán, mientras los países nórdicos se fueron en desbandada, España aguantó más tiempo, ¿lo hizo mejor?

No estoy nada seguro. España dependió de EEUU, pero lo cierto es que antes de esa desbandada la embajada de Kabul estaba muy desatendida: habían sólo dos personas. En segundo lugar, igual que otras embajadas habían contactado con los talibanes para preparar la salida de sus colaboradores en España eso no se produjo. Fuimos de los últimos en enterarnos y que por tanto más tardíamente pudimos repatriar a aquellos que habían trabajado para nosotros.

¿No sale reforzada España de Afganistán?

Ni ha empeorado ni ha fortalecido su posición en la OTAN y la UE. En la OTAN el director de orquesta es EEUU, y las relaciones entre España y Estados Unidos son malas. Pedro Sánchez puede ser uno de los únicos presidentes de los 193 países de la ONU que no ha tenido una conversación franca con Biden.

"Es difícil que Albares empeore a Laya"

¿Ha empezado con mal pie Albares?

Es pronto para juzgarlo. Tenía una hipoteca muy fuerte. Es difícil que empeore la gestión de Laya, pero lo que no he visto son mejorías en las relaciones con Marruecos, una de las áreas más importantes para España. Por otra parte, las decisiones importantes no las toma sólo el ministro de Exteriores.

Parece que han pasado décadas desde Afganistán, ahora el Gobierno debe estar a otras cosas como la luz.

En el tiempo en que vivimos las noticias mueren con la noticia siguiente. Pero Afganistán es un síntoma de que están cambiando cosas en el mundo que nos afectan. Francia, por ejemplo acaba de dejar una operación en el Sahel, que es desde donde el terrorismo puede golpear a cualquier país, y los más cercanos somos nosotros.

Cuando los temas van a tanta velocidad, ¿cómo se trabaja en el Parlamento Europeo, que necesita más reposo?

El Parlamento Europeo tiene más reposo y más perspectiva. Además estamos mejor preparados que cualquier parlamento nacional, desde luego. También nos llevamos mejor y discutimos las cosas que importan, probablemente porque los medios de comunicación no nos prestan tanta atención, no tenemos tiempo para el circo.

"En el Parlamento Europeo nos llevamos mejor porque no tenemos tiempo para el circo"

¿Ganaremos alguna vez algo en Gibraltar?

En Gibraltar la dejación ha sido total. Hemos desperdiciado una oportunidad histórico para resolver el conflicto. Gibraltar es un paraíso fiscal, una economía extractiva, que tarde o temprano la UE tendrá que examinar. Además, podríamos haber acabado con la dependencia del Campo de Gibraltar del Peñón. La diferencia de renta es de 1 a 6, una de las mayores del mundo. Es una pena porque teníamos todas las cartas, Gibraltar estaba dentro de la UE porque Reino Unido estaba dentro de la Unión. La única solución a este problema acabando con la verja es que España hubiera ejercido la cosoberanía, en política exterior durante un tiempo. Ahora nadie cómo se va a resolver el problema. Además, si España no tiene funcionarios en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar, será el único de los 193 países de la ONU que no tenga control de sus fronteras.