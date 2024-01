El Gobierno puntualiza que la última palabra sobre la torre del puerto de Málaga la sigue teniendo el Consejo de Ministros

Sigue habiendo partido en la torre del puerto. El Gobierno, después de la respuesta parlamentaria conocida este lunes a razón del proyecto del hotel rascacielos en el puerto de Málaga, puntualiza y dice que el Consejo de Ministros sigue teniendo la última palabra en la luz verde final que necesita el proyecto.

Nacho López, portavoz de Movilidad Sostenible y diputado del PSOE por Málaga en el Congresos de los Diputados, ha explicado en un mensaje en sus redes sociales que la "aprobación final no es una decisión únicamente jurídica". Esta afirmación se da a raíz de una respuesta parlamentaria a una pregunta hecha por Sumar en la que se afirma que la tramitación urbanística está hecha conforme a la legislación vigente y que el BIC de la Farola sólo afecta a su basamento.

"Cumplir los trámites administrativos es un requisito para cualquier actuación pública. No presupone decisión. Es condición necesaria pero no suficiente", asegura López, que recuerda que la pelota está en el balón del Consejo de Ministros: "La decisión de permitir un hotel en zona portuaria corresponde finalmente a la Administración General del Estado, y como dice la Ley de Puertos tiene varias consideraciones: Decide el Consejo de Ministros, es algo excepcional y debe acreditarse el interés general".

De esta manera, el último resquicio –si el BIC de la Farola, como se entiende de la respuesta parlamentaria del 9 de enero, no afecta a su apagado y sólo protege el espacio delimitado por su basamento– por el que se podría caer el proyecto de la torre del puerto es la justificación de interés general del mismo para que se levante la prohibición del uso hotelero.

