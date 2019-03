Gonzalo Sichar carga contra Ciudadanos en su despedida

En política hay quien se va en silencio y quienes eligen marcharse dando guerra. Gonzalo Sichar escogió esta segunda opción. El exportavoz de Ciudadanos en la Diputación y exconcejal de la capital se despidió este miércoles en una rueda de prensa en la que, durante algo más de una hora, repartió críticas y reproches al que durante casi cinco años ha sido su partido. Insistió en que las razones de su marcha son, sobre todo, nacionales.

Lleva tiempo en desacuerdo con la evolución de Cs, un proyecto “veleta” que “ha perdido su ideología” y al que critica sus “vaivenes” y cambios de rumbo “al olor de las encuestas, exhibiendo mal olfato con frecuencia”. Aseguró no “fiarse un pelo” ni de Albert Rivera ni del programa de Cs, y en esta tesitura, zanjó: “No puedo seguir en un partido al que no puedo votar”.

También hubo palabras para su eterno rival, Juan Cassá, alguien que para él carece del “nivel intelectual” para ser alcalde. “Es el candidato ideal para el antiguo partido de Mario Conde, más concretamente para el de Jesús Gil”, espetó. “Una persona con ese nivel intelectual no puede competir con el alcalde de Málaga”, sostuvo Sichar, que ayer solo habló bien de De la Torre, “un alcalde 24 horas” que competiría con “un candidato –Cassá– que antes de las 9.00 no trabaja y que después de las 19.00 no coge el teléfono”.

Aunque confesó haberse sentido “ninguneado” en multitud de ocasiones por el partido, negó abandonar porque no tuviera hueco en las listas. “Creo que sí que contaban conmigo”, comentó, precisando que “se decía” que pensaban darle un número dos fuera de la candidatura de la capital, para alejarle de Cassá y mantenerlo como diputado provincial. No dejó claro si hubiera aceptado ese papel de paracaidista.

Al igual que tampoco concretó si volverá a la política; por ahora solo tiene pensado impulsar su empresa. Sí negó que haya habido algún acercamiento a Vox, un partido en el que dice que no tiene contemplado entrar.