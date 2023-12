El Gordo se reparte por Málaga y también cae en El Palo: "Tenía el pálpito de que lo íbamos a dar"

Dar el premio Gordo de la Lotería de Navidad es la aspiración de cualquier lotero. Pero darlo justo cuando se cumple el veinte aniversario de tu administración, como le ha ocurrido a Laura Arias, es todo un sueño. Más aún si es la primera vez. Un estreno que ha hecho que este punto de venta ubicado en el número 55 de la calle Almería de El Palo, más conocido como El Chanquete de la Suerte, se haya convertido en una verdadera fiesta. Con el confeti y el champán llegando a todos los rincones. Porque mañana será otro día. Pero la venta de un décimo del número 88.008 agraciado con 400.000 euros ha de celebrarse.

Sobre todo, con lo que ha tardado en salir. Ha sido ni más ni menos que el más rezagado. Al respecto, Arias admite que se encontraba ya "muy desesperanzada" porque "habían salido todos menos el primer premio" y la diosa fortuna no los había congraciado.

Hasta que, claro, algo más avanzado el sorteo, y tras haber alterado el pulso sanguíneo de miles de españoles, ha salido la combinación que les ha dado tan inmensa alegría. Aunque ni por esas se lo terminaba de creer del todo. "Mientras no me han llamado y me han confirmado que de verdad lo habíamos dado no lo asimilaba", reconoce.

Una vez resuelto eso, quedaba el mayor interrogante: por qué vía se había vendido. "Era un número poco atractivo como para que alguien lo hubiera pedido. Pensé que tendría que haber sido de máquina. ¡Pero es que los números feos también salen!", se sincera.

Pasados unos minutos se ha enterado de que el décimo había sido vendido por su web. Algo que no le resta un ápice de valor ni de autenticidad al momento. "Estamos contentísimos", afirma. Una algarabía a la que añade un deseo: que el premio se quede en El Palo. "El barrio se lo merece tras tantos años".

Y continúa: "Entregar el Gordo siempre es algo muy especial. Aunque no sea el premio de mayor cuantía que hemos dado". Máxime si se tiene en cuenta la temporada que llevan en El Chanquete de la Suerte. "Llevamos una muy buena racha. Hace un mes dimos el primer premio de la lotería del jueves, hemos dado dos más de nuestra peña de quinielas...".

Éste, de momento, se les resistía. Eso sí, ella tenía el "pálpito" de que no por mucho tiempo más". "Sabía que este año, en nuestro vigésimo aniversario, alguien me iba ayudar desde arriba e íbamos a venderlo. Y lo ha hecho", concluye.